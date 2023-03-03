В Тюмени резко вырастут цены на ноутбуки, видеокарты и кофемашины

По прогнозам, рост цен на мультислайсеры, кофемашины, льдогенераторы, мороженицы, электросушилки для белья, составит от 6 до 45%. Сильнее всего подорожают кофемашины — с 16,7 тысяч рублей до 22 тысяч рублей и шашлычницы — с 2,6 тысяч до 3,8 тысяч рублей.