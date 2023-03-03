В Тюмени резко вырастут цены на ноутбуки, видеокарты и кофемашины

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
По прогнозам, рост цен на мультислайсеры, кофемашины, льдогенераторы, мороженицы, электросушилки для белья, составит от 6 до 45%. Сильнее всего подорожают кофемашины — с 16,7 тысяч рублей до 22 тысяч рублей и шашлычницы — с 2,6 тысяч до 3,8 тысяч рублей.
В линейке товаров из раздела электроника вырастут в цене видеокарты, эелктрические зубные щетки, док-станции, ноутбуки, моноблоки, радиостанции — от 19% до 168%. Наиболее ощутимо подорожают видеокарты — с 73,5 до 162 тысяч рублей, зубные щетки — с 653 до 1,7 тысячи рублей, моноблоки — с 54,5 тысяч рублей до 142,8 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой на весной на рынке может возникнуть дефицит строительных материалов. Нехватка возникнет из-за роста очереди проектов ИЖС.