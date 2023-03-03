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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Тюмени резко вырастут цены на ноутбуки, видеокарты и кофемашины

3 марта 2023, 05:02
Фото: 1MI

В Тюмени резко подорожают шашлычницы, кофемашины и моноблоки

В Тюмени весной вырастут цены на ряд товаров из линейки бытовой техники и электроники. По словам специалистов, на подорожание повлияет повышенный уровень спроса.
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Тюмень

По прогнозам, рост цен на мультислайсеры, кофемашины, льдогенераторы, мороженицы, электросушилки для белья, составит от 6 до 45%. Сильнее всего подорожают кофемашины — с 16,7 тысяч рублей до 22 тысяч рублей и шашлычницы — с 2,6 тысяч до 3,8 тысяч рублей.

В линейке товаров из раздела электроника вырастут в цене видеокарты, эелктрические зубные щетки, док-станции, ноутбуки, моноблоки, радиостанции — от 19% до 168%. Наиболее ощутимо подорожают видеокарты — с 73,5 до 162 тысяч рублей, зубные щетки — с 653 до 1,7 тысячи рублей, моноблоки — с 54,5 тысяч рублей до 142,8 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой на весной на рынке может возникнуть дефицит строительных материалов. Нехватка возникнет из-за роста очереди проектов ИЖС.

 

Тюменцев ждет острый дефицит стройматериалов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Бытовая техника и электроника#Тюмень#Тюменская область
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