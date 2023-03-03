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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Тюмени наказали машиниста, виновного в смерти рабочего

3 марта 2023, 15:47
Фото: Прокуратура Тюменской области

В Тюмени вынесли приговор крановщику, из-за которого погиб рабочий

Два года условно получил машинист башенного крана за гибель коллеги на стройплощадке, рассказали в областной Прокуратуре.
Сюжет
Суд

Как следует из материалов дела, в мае прошлого года осуждённый совершил подъем кирпичей на второй этаж без применения инвентарных выносных площадок и тем самым нарушил правила безопасности по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

При развороте кран затронул оконную перемычку на пятом этаже, и впоследствии бетонная балка упала на рабочего. Он получил серьёзные травмы, от которых скончался.

Калининский районный суд вынес крановщику приговор в виде двухлетнего лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, который пока в законную силу не вступил.

Ранее «Наш город» писал, что в районе ДОКа с 11 этажа упал 24-летний рабочий. Молодой человек погиб.

Подробности гибели строителя в Тюмени: В районе ДОКа с высоты упал 24-летний мужчина
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#Общество#Происшествия#Тюменцы#Елена Чебоксарова#Суд#Приговор#Гибель#Гибель человека#Строительство#Строительство дома#Тюмень
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