В Тюмени наказали машиниста, виновного в смерти рабочего

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Как следует из материалов дела, в мае прошлого года осуждённый совершил подъем кирпичей на второй этаж без применения инвентарных выносных площадок и тем самым нарушил правила безопасности по ч. 2 ст. 216 УК РФ.
При развороте кран затронул оконную перемычку на пятом этаже, и впоследствии бетонная балка упала на рабочего. Он получил серьёзные травмы, от которых скончался.
Калининский районный суд вынес крановщику приговор в виде двухлетнего лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, который пока в законную силу не вступил.
Ранее «Наш город» писал, что в районе ДОКа с 11 этажа упал 24-летний рабочий. Молодой человек погиб.