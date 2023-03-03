С бронью от мобилизации: в Тюмени ищут токаря-универсала

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Будущим работникам предстоит трудиться на крупном оборонном предприятии в Нижнем Новгороде. Работодатель обещает оплатить проезд к месту работы, проживание в квартире, обеспечить спецодеждой и предоставить бронь от мобилизации.
График работы — с понедельника по пятницу по 11 часов в сутки, суббота — короткий рабочий день.
Будущий сотрудник должен иметь опыт работы не менее трех лет и уметь работать на токарных станках 1К62, 16К20, ИЖ250, а также с микрометром, штангенциркулем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени представителям рабочих профессий обещают платить от 140 до 448 тысяч рублей ежемесячно. На зарплату в 448 тысяч рублей приглашают сварщиков.