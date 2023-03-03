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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

С бронью от мобилизации: в Тюмени ищут токаря-универсала

3 марта 2023, 07:48
Фото: 1MI

В Тюмени ищут токаря на зарплату в 120 тысяч рублей. Обещают бронь от мобилизации

В Тюменской области ищут токарей-универсалов на заработную плату от 120 тысяч рублей. Правда, работа предполагается вахтовый метод. Соответствующее объявление опубликовано на площадке HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

Будущим работникам предстоит трудиться на крупном оборонном предприятии в Нижнем Новгороде. Работодатель обещает оплатить проезд к месту работы, проживание в квартире, обеспечить спецодеждой и предоставить бронь от мобилизации.

График работы — с понедельника по пятницу по 11 часов в сутки, суббота — короткий рабочий день.

Будущий сотрудник должен иметь опыт работы не менее трех лет и уметь работать на токарных станках 1К62, 16К20, ИЖ250, а также с микрометром, штангенциркулем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени представителям рабочих профессий обещают платить от 140 до 448 тысяч рублей ежемесячно. На зарплату в 448 тысяч рублей приглашают сварщиков.

В Тюмени рабочим готовы платить более 400 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Зарплата#Вахта#Тюмень#Тюменская область
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