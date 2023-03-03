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Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Тюмени горит здание на улице Чекистов

3 марта 2023, 08:17
Фото: 1MI

В Тюмени горит здание на Чекистов

Серьезный пожар бушует в эти минуты в Тюмени на улице Чекистов, 34. По словам очевидцев, горит административное здание – клубы черного дыма, поднимающегося вверх, видны во многих районах областной столицы.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы сообщают, что на месте уже работают пожарные службы. Что именно загорелось пока неясно. По данным сервиса 2 ГИС, на улице Чекистов, 34, находится трехэтажное административное здание, в котором расположены «Тюменский завод вторичных металлов», магазин «АвтодизельКомплект», центр смазочных материалов «Логистик ОЙЛ». По этому же адресу находится рекламно-производственная фирма «Бонус».

Официальные комментарии от МЧС ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тобольском районе во время пожара в частном доме погиб человек. В настоящее время его личность устанавливается.

В тобольском селе во время пожара в жилом доме погиб человек
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#Общество#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Происшествия#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Видео#Валентина Бурнашева
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