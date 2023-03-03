В Тюмени горит здание на улице Чекистов

Тюменцы сообщают, что на месте уже работают пожарные службы. Что именно загорелось пока неясно. По данным сервиса 2 ГИС, на улице Чекистов, 34, находится трехэтажное административное здание, в котором расположены «Тюменский завод вторичных металлов», магазин «АвтодизельКомплект», центр смазочных материалов «Логистик ОЙЛ». По этому же адресу находится рекламно-производственная фирма «Бонус».