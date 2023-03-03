nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Тюмени приземлился самолет с неполадками в двигателе

3 марта 2023, 10:18
Фото: 1MI

В Рощино приземлился лайнер с неполадками в правом двигателе

По данным тг-канала Aviaincident, 2 марта в 15:00 самолет Е170 прибыл в Тюмень из Новосибирска. При включении реверса на лайнере сработала сигнализация о несрабатывании створок правого двигателя.
«ВС отстранено от полетов до устранения неисправности. Самолет Е170, RA-02873, рейс C75352. Новосибирск - Тюмень. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания Сибирь», - сообщается в тг-канале Aviaincident.

Две недели назад «Наш город» сообщал, что у самолета, вылетевшего утром из Тюмени в Москву, сработала сигнализация о неисправности тормозной системы. Командир лайнера сообщил, что дополнительная помощь не требуется.

У самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, возникли проблемы с тормозной системой
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Рощино#Аэропорт Рощино#Самолет#Самолеты
Подпишитесь
«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке
Сегодня, 07:25
Появились подробности крупного пожара на улице Чекистов в Тюмени. Фото
Сегодня, 10:08
Лечение брата обернулось для тюменского замглавврача уголовным делом
Сегодня, 09:13
Перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа
Сегодня, 13:25
Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира
Сегодня, 08:01
С бронью от мобилизации: в Тюмени ищут токаря-универсала
Сегодня, 07:48