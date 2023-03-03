В Тюмени приземлился самолет с неполадками в двигателе

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
«ВС отстранено от полетов до устранения неисправности. Самолет Е170, RA-02873, рейс C75352. Новосибирск - Тюмень. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания Сибирь», - сообщается в тг-канале Aviaincident.
Две недели назад «Наш город» сообщал, что у самолета, вылетевшего утром из Тюмени в Москву, сработала сигнализация о неисправности тормозной системы. Командир лайнера сообщил, что дополнительная помощь не требуется.