В тобольском селе во время пожара в жилом доме погиб человек

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 4 часов утра. На момент прибытия пожарных дружин наблюдалось горение кровли. В результате возгорания было повреждено 60 квадратных метров площади дома, погиб 1 человек. В настоящее время его личность устанавливается.
Причина пожара выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 февраля во время пожара в жилом доме на улице Беляева погиб мужчина 1951 года рождения. В настоящее время по данному факту ведет расследование Следственный комитет.