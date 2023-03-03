В тобольском селе во время пожара в жилом доме погиб человек

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 4 часов утра. На момент прибытия пожарных дружин наблюдалось горение кровли. В результате возгорания было повреждено 60 квадратных метров площади дома, погиб 1 человек. В настоящее время его личность устанавливается.