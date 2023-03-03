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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В тобольском селе во время пожара в жилом доме погиб человек

3 марта 2023, 07:10
Фото: МЧС

В Тюменской области во время пожара в жилом доме погиб человек

Один человек погиб во время пожара в Тобольском районе. Трагедия произошла сегодня утром в жилом двухквартирном одноэтажном доме в поселке Надцы.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 4 часов утра. На момент прибытия пожарных дружин наблюдалось горение кровли. В результате возгорания было повреждено 60 квадратных метров площади дома, погиб 1 человек. В настоящее время его личность устанавливается.

Причина пожара выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 февраля во время пожара в жилом доме на улице Беляева погиб мужчина 1951 года рождения. В настоящее время по данному факту ведет расследование Следственный комитет.

Следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре пожилого мужчины
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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тобольск#Тобольский район#Тюменская область
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