В России не хватает «технарей». Это тормозит развитие промышленности

В 2022 году работодатели, связанные со сферой производства, опубликовали более 650 тысяч вакансий. Почти 30% из них размещены в конце года. В ТОП-5 регионов, где активнее всего искали «человека труда», вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Республика Татарстан.