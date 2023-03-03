В России не хватает «технарей». Это тормозит развитие промышленности

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
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Updated Сегодня, 20:48
Ожидается масштабный дефицит кадров технических профессий. Проблема становится одной из главных. Это сдерживает рост промышленности, дефицит качественной рабочей силы ощущают 55% компаний, и именно он создает наибольшие трудности для российских предприятий.
В 2022 году работодатели, связанные со сферой производства, опубликовали более 650 тысяч вакансий. Почти 30% из них размещены в конце года. В ТОП-5 регионов, где активнее всего искали «человека труда», вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Республика Татарстан.
Одними из самых ценных являются: технолог, инженер-конструктор/инженер-механик, сервисный инженер, сварщик, оператор с ЧПУ, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, разнорабочий, электромонтажник. Резко увеличился спрос на токарей и фрезеровщиков.
Эксперты hh.ru уточняют, что из ТОП-20 профессий в рейтинге у производственных компаний 11 относятся к рабочей сфере. А самыми дефицитными кадрами стали механик, машинист, наладчик, слесарь, оператор производственной линии. Здесь отклик на вакансию - менее 1-2 человек на рабочее место.
Между тем число производственных вакансий в целом сократилось и Центральном федеральном округе.
В РФ катастрофическая нехватка людей, способных встать к станку, зарплата растет, но медленно. По производственным рабочим в некоторых регионах рост выплат превысил 30%. Медианная предлагаемая зарплата повысилась почти до 70 тысяч рублей.
Резко выросли выплаты сварщиков, токарей, электромехаников. Немного снизились оклады инженеров.
«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае. Парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам. По информации «Банка данных заработных плат», совокупный доход работников вырос на 6,4%», — отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
В 2023 году дефицит людей, которые умеют работать руками только сохранится.