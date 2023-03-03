В Пекине скоро откроется сессия парламента

На этот раз власти планируют представить целый пакет реформ, касающихся финансового и технологического секторов. Также депутаты должны утвердить новых должностных лиц, включая нового премьера Госсовета. Кроме того, планируются формально закрепить тот факт, что председатель у КНР остается прежним, и утвердить в этой должности на третий срок подряд товарища Си.