В Пекине скоро откроется сессия парламента

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как передают “Известия”, в ходе парламентской сессии руководство страны традиционно задает цель по росту ВВП и обозначает свою политику на ближайший год.
На этот раз власти планируют представить целый пакет реформ, касающихся финансового и технологического секторов. Также депутаты должны утвердить новых должностных лиц, включая нового премьера Госсовета. Кроме того, планируются формально закрепить тот факт, что председатель у КНР остается прежним, и утвердить в этой должности на третий срок подряд товарища Си.