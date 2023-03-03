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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Пекине скоро откроется сессия парламента

Сегодня, 07:19
Пекинская сессия парламента является главным политическим и экономическим событием Китая. Она пройдет 4-5 марта 2023 года.

Как передают “Известия”, в ходе парламентской сессии руководство страны традиционно задает цель по росту ВВП и обозначает свою политику на ближайший год.

На этот раз власти планируют представить целый пакет реформ, касающихся финансового и технологического секторов. Также депутаты должны утвердить новых должностных лиц, включая нового премьера Госсовета. Кроме того, планируются формально закрепить тот факт, что председатель у КНР остается прежним, и утвердить в этой должности на третий срок подряд товарища Си.

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