В Ишиме в морге родственникам выдали чужой труп

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал активист из Ишима Владимир Воронин. По его словам, умершего от сердечного приступа главу семейства, Дмитрия Гопкина, перепутали с мужчиной, погибшим от рук собутыльников.
Более того, супруге Дмитрия даже было предъявлено подозрение в убийстве мужа — ведь у него зафиксировали не сердечный приступ, а внутреннее кровотечение и переломы ребер.
«Представляете состояние женщины, у которой два дня назад на руках умер муж. Следователь предложила сознаться в содеянном. Никаких объяснений, возражений ею не принималось. Более того, в момент допроса в кабинет вошел казах, который тоже работает в СК и начал кричать на Гопкину. Обвинил её в том, что она напилась и с сыном убила мужа. Сын Гопкиной, Егор, в это время находился в комнате для задержанных. Позже, когда Лариса вернулась домой, весь поселок уже считал её убийцей.», — сообщил Владимир Воронин.
И добавил, что подмена погибших произошла на этапе их транспортировки в морг. Что и стало причиной путаницы в причинах смерти.
«1 марта 2023 года Гопкиной Ларисе позвонила следователь и сказала примерно так, мол женщина извините, бывает. Перепутали. Убитым оказался мужчина, которого в Бутусова насмерть забил собутыльник. И, естественно, Гопкина Лариса к этому убийству никакого отношения не имеет», — пояснил ишимский активист.
И подчеркнул, что надеется на то, что прокуратура обратит внимание произошедший инцидент.
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