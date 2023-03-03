nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Ишиме в морге родственникам выдали чужой труп

3 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI

В Тюменской области в морге родственникам выдали чужой труп

Необычная история произошла в конце февраля в Ишиме. В городском морге родственникам выдали тело чужого человека. Узнали об этом родные умершего мужчины только во время похорон. Впоследствии выяснилось, что тела просто перепутали.
Сюжет
Тюмень

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал активист из Ишима Владимир Воронин. По его словам, умершего от сердечного приступа главу семейства, Дмитрия Гопкина, перепутали с мужчиной, погибшим от рук собутыльников.

Более того, супруге Дмитрия даже было предъявлено подозрение в убийстве мужа — ведь у него зафиксировали не сердечный приступ, а внутреннее кровотечение и переломы ребер.

«Представляете состояние женщины, у которой два дня назад на руках умер муж. Следователь предложила сознаться в содеянном. Никаких объяснений, возражений ею не принималось. Более того, в момент допроса в кабинет вошел казах, который тоже работает в СК и начал кричать на Гопкину. Обвинил её в том, что она напилась и с сыном убила мужа. Сын Гопкиной, Егор, в это время находился в комнате для задержанных. Позже, когда Лариса вернулась домой, весь поселок уже считал её убийцей.», — сообщил Владимир Воронин.

И добавил, что подмена погибших произошла на этапе их транспортировки в морг. Что и стало причиной путаницы в причинах смерти.

«1 марта 2023 года Гопкиной Ларисе позвонила следователь и сказала примерно так, мол женщина извините, бывает. Перепутали. Убитым оказался мужчина, которого в Бутусова насмерть забил собутыльник. И, естественно, Гопкина Лариса к этому убийству никакого отношения не имеет», — пояснил ишимский активист.

И подчеркнул, что надеется на то, что прокуратура обратит внимание произошедший инцидент.

«Наш Город» отправил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость ритуальных услуг за последний год выросла на несколько тысяч рублей. Сегодня самые дешевые похороны обходятся в 15,9 тысяч рублей.

В Тюмени выросли цены на ритуальные услуги
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Похороны#Тюмень#Ишим#Следственный комитет#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке
Сегодня, 07:25
Скидки и перенос сроков: Подробности продажи автомобилей «Москвич» в Тюмени
Вчера, 12:10
Улица Республики временно станет двусторонней
Сегодня, 04:00
«Как бы на голову кому не упало»: тюменец пожаловался на сосульки в центре города
Сегодня, 01:32
Сегодня тюменцев ждёт похолодание
Сегодня, 01:51
В Тюмени 22-летнего водителя-бесправника вместо ЗАГСа отправили под арест. Видео
Вчера, 06:43