«Увидела объявление, и стало страшно»: тюменцы боятся тараканов от служб дезинсекции

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы уже неоднократно жаловались на компании, которые предлагали им избавиться от тараканов. Одна из местных жительниц попыталась выяснить название организации, однако ей назвали адрес, по которому находится фирма, не имеющая никакого отношения к расклеенным объявлениям.