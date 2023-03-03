«Увидела объявление, и стало страшно»: тюменцы боятся тараканов от служб дезинсекции

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 21:16
Updated Сегодня, 21:16
«Вы просто нелюди, ради денег ничем не гнушаетесь. Все знают, что такое это объявление — это сигнал того, что ваша безумная команда выбрала наш дом в качестве жертвы и подкинула насекомых», — написала возмущенная горожанка.
Подписчики в комментариях отметили, что пользовались услугами данных служб, и это заставило заказчиков предположить, что распространение насекомых в домах как-то связано с их деятельностью.
«Служба дезинсекции, сами же травят, сами же тараканов кидают. И дерут они деньги — просто ужас», — поделились тюменцы.
Читатели «Нашего города» также рассказали, что однажды обращались в компанию по объявлению.
«Это жесть, а не конторка. Звонила им, когда в новую квартиру переехала. Сначала не сказали цену, всячески от вопросов уходили. Решила, что на месте разберёмся. В итоге за дезинсекцию в однокомнатной квартире попросили около 4 тысяч рублей. Отказалась от услуги, потом ещё примерно неделю по два-три раза в день звонили. Если бы в чс не добавила, то и до сегодняшнего дня продолжали бы», — сообщила наша подписчица.
Редакция отправила запрос в Роспотребнадзор. Ответ ожидается.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы уже неоднократно жаловались на компании, которые предлагали им избавиться от тараканов. Одна из местных жительниц попыталась выяснить название организации, однако ей назвали адрес, по которому находится фирма, не имеющая никакого отношения к расклеенным объявлениям.