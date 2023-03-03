Улица Республики временно станет двусторонней

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Работы по строительству и ремонту дорог начнутся в апреле, когда установится плюсовая температура.
По словам Васенина, в ближайшее время начнутся работы по ремонту путепровода через железную дорогу на Объездной в районе Плеханово. Реконструкция объекта пройдет в шесть этапов и продлится до августа.
Перекрывать полностью путепровод на время ремонта тюменские власти не планируют — движение будет осуществляться одновременно с ремонтными работами.
«Будем перекрывать по полосам. Постараемся минимизировать все неудобства», — пояснил Васенин.
Продолжится в этом году возведение трехуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Мельникайте — улицы Дружбы. Строительство данного объекта ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.
«Мельникайте является улицей непрерывного движения, и в планах продлить ее. Сейчас разрабатывается проектная документация на строительство участка от Тобольского тракта до улицы Щербакова. На данный момент реализуется 2-й этап возведения развязки Мельникайте — Дружбы, которая в будущем свяжет сразу несколько районов города», — пояснил Алексей Васенин.
Одним из самых крупных объектов, где в этом году пройдут ремонтные работы, станет улица Ленина — участок от музея «Городская дума» до улицы Красина. Подрядные организации приступят к работе в апреле.
Здесь запланировано переустройство тротуаров, дорог, инженерных сетей. На период проведения ремонта участок улицы Республики станет двусторонним.
Также подрядные организации продолжат вести работы по строительству улицы Тимофея Кармацкого. Работы здесь начали еще в прошлом году. Этим летом они будут завершены.
Кроме того, в течение весеннее-летнего периода в Тюмени отремонтируют порядка 50 улиц. Подрядные организации выполнят ямочный ремонт и работы по восстановлению дорожного полотна методом фрезерования.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили аукцион по поиску подрядной организации для строительства улиц в квартале Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. Стоимость контракта составляет более 360 миллионов рублей.