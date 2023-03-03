Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира

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«Экспертиза подтвердила, что в жидкости находится змея семейства ужеобразных „Уж-рыболов Шнайдера“. Рептилия включена в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, и находится под угрозой исчезновения. Ввоз такой продукции на территорию России без соответствующих разрешительных документов запрещен. А при их наличии товар подлежит обязательному таможенному декларированию в „красном коридоре“. Принято решение об изъятии экзотической настойки», — отметил Андрей Беньковский, начальник таможенного поста Аэропорт Рощино.
Теперь тюменцу грозит штраф по статьям КоАП «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Несоблюдение запретов и ограничений».
По данному факту сотрудники таможни возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП России и ст. 16.3 КоАП России. Нарушителю грозит штраф и конфискация предмета правонарушения.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени приговорили к трем годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения, в составе которых содержался сибутрамин.