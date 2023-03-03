Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира

У тюменца отобрали на таможне экзотический сувенир из Тайланда

Экзотический сувенир из Тайланда пришлось отдать таможенникам жителю Тюмени. Отпускника задержали в Рощино со стеклянной бутылкой со скорпионом, корнем женьшеня и змеей. Как выяснилось, ввоз данной продукции на территорию России запрещен без разрешительных документов.