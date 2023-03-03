Тюменцы вышли на улицу с лопатами из-за некачественной работы городских служб

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
«Который раз перегораживают снежным завалом въезд на участок. Пора подавать коллективную жалобу», — рассказал «Нашему городу» тюменец.
Его поддержали соседи и теперь они собираются обратиться в службу заказчика ВАО. Помимо того, что въезд в несколько домов завалили снегом, который позже заледенел, доставив еще больше дискомфорта горожанам, дорожные службы также некачественно частят дороги.
«Мы понимаем, что наши улицы очищаются далеко не в первую очередь. Но где же это видано, чтобы мы всю зиму по колено в снегу ходили. Про улицу Рязанскую говорить страшно — про нее всегда забывают, это не улица, а большой сугроб!», — негодуют жители района.
Они также сообщают, что работа по уборке снега налаживается только после подачи жалобы, но лишь на короткий промежуток времени.