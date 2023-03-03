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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Тюменцы вышли на улицу с лопатами из-за некачественной работы городских служб

3 марта 2023, 08:42
Фото: 1MI

Жители Тюмени сами разгребают снежные завалы из-за работы городских служб

Жители Суходольского района пожаловались на то, что перед их частными домами свалили горы снега. Результат «работы» дорожников горожанам приходится разбирать собственноручно.
Сюжет
Тюмень
«Который раз перегораживают снежным завалом въезд на участок. Пора подавать коллективную жалобу», — рассказал «Нашему городу» тюменец.

Его поддержали соседи и теперь они собираются обратиться в службу заказчика ВАО. Помимо того, что въезд в несколько домов завалили снегом, который позже заледенел, доставив еще больше дискомфорта горожанам, дорожные службы также некачественно частят дороги.

«Мы понимаем, что наши улицы очищаются далеко не в первую очередь. Но где же это видано, чтобы мы всю зиму по колено в снегу ходили. Про улицу Рязанскую говорить страшно — про нее всегда забывают, это не улица, а большой сугроб!», — негодуют жители района.

Они также сообщают, что работа по уборке снега налаживается только после подачи жалобы, но лишь на короткий промежуток времени.

Местная жительница пожаловалась, что в тюменском селе не убирают снег
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Ранее «Наш город» рассказывал про огромные сугробы в сквере «Берёзовая роща».

#Осадки#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Погода в Тюмени#Погода#Безопасность на дорогах#Тюмень#Снег#Тюменская область#Алиса Вернер
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