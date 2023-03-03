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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Тюменцы не хотят привозить сувениры из Таиланда

3 марта 2023, 15:11
Фото: 1MI

Тюменцы не хотят получать штрафы за сувениры из Таиланда

В соцсетях тюменцы обсуждают изъятие таможенниками в аэропорту Рощино сувенир из Таиланда. Бутылку со змеёй и скорпионом забрали у мужчины. По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», раньше они без проблем привозили их в больших количествах.
«В 18 году завозилось очень много сувениров, даже у меня было. Все нормально таможню проходила», - сообщила подписчица паблика «Типичная Тюмень» Надежда К.

Горожане полагают, что теперь подобные сувениры привозить с курорта не стоит, чтобы не омрачить отпуск. Тем более, что проверяющие органы могут оштрафовать за несоблюдение запретов и ограничений.

Сегодня «Наш город» отмечал, что в Рощино задержали тюменца со стеклянной бутылкой со скорпионом, корнем женьшеня и змеей.

Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Сувениры#Отпуск#Экономика#Жалобы#Деньги#Работа
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