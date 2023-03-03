Тюменцы не хотят привозить сувениры из Таиланда

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
«В 18 году завозилось очень много сувениров, даже у меня было. Все нормально таможню проходила», - сообщила подписчица паблика «Типичная Тюмень» Надежда К.
Горожане полагают, что теперь подобные сувениры привозить с курорта не стоит, чтобы не омрачить отпуск. Тем более, что проверяющие органы могут оштрафовать за несоблюдение запретов и ограничений.
Сегодня «Наш город» отмечал, что в Рощино задержали тюменца со стеклянной бутылкой со скорпионом, корнем женьшеня и змеей.