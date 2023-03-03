Тюменцы не хотят привозить сувениры из Таиланда

Тюменцы не хотят получать штрафы за сувениры из Таиланда

В соцсетях тюменцы обсуждают изъятие таможенниками в аэропорту Рощино сувенир из Таиланда. Бутылку со змеёй и скорпионом забрали у мужчины. По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», раньше они без проблем привозили их в больших количествах.