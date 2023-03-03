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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 12:00

Тюменцы ищут вандалов, объявивших бой почтовым ящикам. Скрин

3 марта 2023, 11:39
Фото: Скрин тг-канал "Тюмень №1"

Молодые люди повредили почтовые ящики на улице Харьковской в Тюмени. Скрин

Подписчики тг-канала «Тюмень №1» сообщают о молодых людях, которые повредили почтовые ящики. Двое тюменцев решили «отработать удар» на железных конструкциях и испортили их.
«Жители 4-го подъезда в доме №27 на ул. Харьковской ищут вандалов. Они повредили почтовые ящики», - сообщается в тг-канале «Тюмень №1».

Ущерб от действий подростков небольшой.

В феврале «Наш город» сообщил о вандалах, которые испортили остановку автобусов около Областной больницы №2 в Тюмени. А в середине месяца трое молодых людей решили попрыгать в лифте в подъезде на улице Ростовцева, 27, к.1. Техника могла не выдержать нагрузки.

Трое молодых людей решили попрыгать в лифте в доме на Ростовцева в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Вандалы#Подъезд#Жалобы#Деньги
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