Тюменцы ищут вандалов, объявивших бой почтовым ящикам. Скрин

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
«Жители 4-го подъезда в доме №27 на ул. Харьковской ищут вандалов. Они повредили почтовые ящики», - сообщается в тг-канале «Тюмень №1».
Ущерб от действий подростков небольшой.
В феврале «Наш город» сообщил о вандалах, которые испортили остановку автобусов около Областной больницы №2 в Тюмени. А в середине месяца трое молодых людей решили попрыгать в лифте в подъезде на улице Ростовцева, 27, к.1. Техника могла не выдержать нагрузки.