Тюменцы ищут вандалов, объявивших бой почтовым ящикам. Скрин

В феврале «Наш город» сообщил о вандалах, которые испортили остановку автобусов около Областной больницы №2 в Тюмени. А в середине месяца трое молодых людей решили попрыгать в лифте в подъезде на улице Ростовцева, 27, к.1. Техника могла не выдержать нагрузки.