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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Тюменские власти за 500 тысяч рублей отдали под КРТ земли на Московском тракте

3 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI

Реновацией на Московском тракте в Тюмени займутся хозяева ТРЦ «Колумб»

Тюменские власти определились с выбором организации, которая займется реализацией программы КРТ на земельном участке в районе улицы Горпищекомбинатовской. Победу на аукционе одержала компания ООО СЗ «Максимус», предложившая цену 546 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Компания работает на тюменском рынке с 2022 года и имеет связи с холдингом ARSIB development. Директором фирмы является Норайр Нерсисян. Он же является руководителем и учредителем еще 14 организаций, в числе которых ООО «ТОСС-ИНВЕСТ», ООО СЗ «Аква-Инвест», ООО СЗ «КОМФОРТСТРОЙ» и т. д.

Итоги аукциона были подведены накануне, 2 марта. В торгах участие принимали четыре компании — ООО СЗ «Максимус», «Специализированный застройщик Строительство Бизнес Коммерция ГРУПП», ООО «Аметист», ООО СЗ «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

«Администрации Тюмени заключит с победителем аукциона договор о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская не позднее 30-го (дня со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов», — сообщается на сайте администрации Тюмени.

Согласно документации, реновация будет проведена на земельном участке площадью 6,5 гектаров. Здесь будут снесены три многоквартирных жилых дома, не признанных аварийными, 18 индивидуальных жилых строений. В перспективе здесь возведут многоэтажные дома, обустроят парковочные пространства, построят учреждения здравоохранения, школы, магазины, заведения общепита.

Ранее земельный участок уже выставляли на торги — осенью 2022 года. Тогда победу одержала компания «СтройАудит», предложившая цену в 255 миллионов рублей. Однако позже от заключения договора фирма отказалась.

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#Общество#Новости тюмени#Реновация#Снос домов#Строительство дома#Аукцион#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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