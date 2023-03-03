Тюменские власти за 500 тысяч рублей отдали под КРТ земли на Московском тракте

Компания работает на тюменском рынке с 2022 года и имеет связи с холдингом ARSIB development. Директором фирмы является Норайр Нерсисян. Он же является руководителем и учредителем еще 14 организаций, в числе которых ООО «ТОСС-ИНВЕСТ», ООО СЗ «Аква-Инвест», ООО СЗ «КОМФОРТСТРОЙ» и т. д.