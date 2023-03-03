Тюменские власти за 500 тысяч рублей отдали под КРТ земли на Московском тракте

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Компания работает на тюменском рынке с 2022 года и имеет связи с холдингом ARSIB development. Директором фирмы является Норайр Нерсисян. Он же является руководителем и учредителем еще 14 организаций, в числе которых ООО «ТОСС-ИНВЕСТ», ООО СЗ «Аква-Инвест», ООО СЗ «КОМФОРТСТРОЙ» и т. д.
Итоги аукциона были подведены накануне, 2 марта. В торгах участие принимали четыре компании — ООО СЗ «Максимус», «Специализированный застройщик Строительство Бизнес Коммерция ГРУПП», ООО «Аметист», ООО СЗ «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
«Администрации Тюмени заключит с победителем аукциона договор о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская не позднее 30-го (дня со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов», — сообщается на сайте администрации Тюмени.
Согласно документации, реновация будет проведена на земельном участке площадью 6,5 гектаров. Здесь будут снесены три многоквартирных жилых дома, не признанных аварийными, 18 индивидуальных жилых строений. В перспективе здесь возведут многоэтажные дома, обустроят парковочные пространства, построят учреждения здравоохранения, школы, магазины, заведения общепита.
Ранее земельный участок уже выставляли на торги — осенью 2022 года. Тогда победу одержала компания «СтройАудит», предложившая цену в 255 миллионов рублей. Однако позже от заключения договора фирма отказалась.