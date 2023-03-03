Тюменские власти выделили более 1,2 млрд рублей на строительство жилья для сирот

В Нижней Тавде закончили строительство дома для детей-сирот

Александр Моор оценил качество дома для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который готовится к сдаче. На него тюменские власти выделили более 1 миллиарда рублей. Об этом рассказали в инфоцентре региона.