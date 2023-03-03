Тюменские власти выделили более 1,2 млрд рублей на строительство жилья для сирот

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 21:17
Updated Сегодня, 21:17
Новое жилое здание включает в себя 27 квартир с чистовой отделкой площадью 31 — 34 квадратных метра со счетчиками воды и электричества.
Представитель застройщика дома Дмитрий Борисов рассказал, что строительные работы завершились в феврале. Поблизости располагаются автовокзал, остановка, образовательные учреждения для детей и магазины.
Ранее «Наш город» сообщал, что областной бюджет выйдет на профицитный уровень в 2028 году.