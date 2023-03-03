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Posted Сегодня, 19:40

Published Сегодня, 19:40

Modified Сегодня, 21:17

Updated Сегодня, 21:17

Тюменские власти выделили более 1,2 млрд рублей на строительство жилья для сирот

3 марта 2023, 19:40
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Нижней Тавде закончили строительство дома для детей-сирот

Александр Моор оценил качество дома для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который готовится к сдаче. На него тюменские власти выделили более 1 миллиарда рублей. Об этом рассказали в инфоцентре региона.

Новое жилое здание включает в себя 27 квартир с чистовой отделкой площадью 31 — 34 квадратных метра со счетчиками воды и электричества.

Представитель застройщика дома Дмитрий Борисов рассказал, что строительные работы завершились в феврале. Поблизости  располагаются автовокзал, остановка, образовательные учреждения для детей и магазины.

Ранее «Наш город» сообщал, что областной бюджет выйдет на профицитный уровень в 2028 году.

Тюменские власти сообщили, когда бюджет региона станет профицитным
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#Елена Чебоксарова#Сироты#Дети-сироты#Александр Моор#Помощь нуждающимся#Нижняя Тавда#Областной бюджет#Бюджет Тюменской области#Бюджетники
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