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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Тюменские депутаты избавились от необходимости публично отчитываться о доходах

3 марта 2023, 06:25
Фото: 1MI

Депутаты Тюменской облдумы не будут публично отчитываться о доходах

Сегодня, 3 марта, в Тюменской областной думе состоялось внеочередное заседание. Его целью стало голосование за изменения в региональное законодательство в части обнародования доходов депутатов.
Сюжет
Закон

Изменения, обусловленные Федеральным законом от 06.02.2023 №12-ФЗ, который вступил в силу 1 марта, касались публикации деклараций о доходах народных избранников, а также обязанности отчитываться о доходах и расходах для парламентариев, ведущих деятельность без отрыва от основной работы.

За принятие изменений проголосовали 33 депутата. Один проголосовал против, один воздержался. В результате по поправкам было принято положительное решение.

Теперь на сайте регионального парламента будет публиковаться лишь общая информация о доходах депутатов без персональных данных. При этом совсем от отчетности освободят лишь депутатов, ведущих деятельность без отрыва от основной работы (при условии, что они не совершали сделок, общая сумма которых превышает общий доход самого депутата и его супруга за три последних года). Парламентарии на зарплате по-прежнему будут обязаны представлять декларации.

Фото: Скриншот трансляции заседания Тюменской областной думы
Депутаты Тюменской облдумы не будут показывать свои доходы
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#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Общество#Депутаты#Голосование#Закон#Деньги
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