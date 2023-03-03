Тюменские депутаты избавились от необходимости публично отчитываться о доходах

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Изменения, обусловленные Федеральным законом от 06.02.2023 №12-ФЗ, который вступил в силу 1 марта, касались публикации деклараций о доходах народных избранников, а также обязанности отчитываться о доходах и расходах для парламентариев, ведущих деятельность без отрыва от основной работы.
За принятие изменений проголосовали 33 депутата. Один проголосовал против, один воздержался. В результате по поправкам было принято положительное решение.
Теперь на сайте регионального парламента будет публиковаться лишь общая информация о доходах депутатов без персональных данных. При этом совсем от отчетности освободят лишь депутатов, ведущих деятельность без отрыва от основной работы (при условии, что они не совершали сделок, общая сумма которых превышает общий доход самого депутата и его супруга за три последних года). Парламентарии на зарплате по-прежнему будут обязаны представлять декларации.