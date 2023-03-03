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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Тюменка расклеивает объявления с просьбой перестать справлять нужду в лифте

3 марта 2023, 02:56
Фото: ЧС Тюмень

Жители Тюмени испражняются в подъездах

В социальных сетях снова распространяются жалобы на тюменцев, справляющих нужду в подъездах. Сегодня такой пост появился в паблике «ЧС Тюмень».

Местная жительница подготовила объявление для своих соседей, которые испражняются в лифте, и поделилась с подписчиками, что распечатает и расклеит его в подъезде своего дома.

«Господа, в нашем доме установлен лифт экономкласса, то есть без унитаза, поэтому терпите, суки, до квартиры», — написала тюменка.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера немолодой мужчина нагадил в одном из жилых домов шестого микрорайона. Тюменец справил нужду на стену подъезда.

Тюменец справил нужду в подъезде
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#Елена Чебоксарова
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