Тюменка расклеивает объявления с просьбой перестать справлять нужду в лифте

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Местная жительница подготовила объявление для своих соседей, которые испражняются в лифте, и поделилась с подписчиками, что распечатает и расклеит его в подъезде своего дома.
«Господа, в нашем доме установлен лифт экономкласса, то есть без унитаза, поэтому терпите, суки, до квартиры», — написала тюменка.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера немолодой мужчина нагадил в одном из жилых домов шестого микрорайона. Тюменец справил нужду на стену подъезда.