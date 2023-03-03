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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 19:29

Updated Сегодня, 19:29

Тюемнец сообщил об опасности жителям Калининского округа

3 марта 2023, 18:34
Фото: 1MI

Тюменец предупредил, что с крыши дома по Интернациональной может упасть снег

Местный житель обратил внимание, что по улице Интернациональной, 117, свисает снег, который может упасть на голову прохожим. Сообщение об этом разместили в паблике «Тюмень № 1».
Сюжет
Снег

В комментариях один из подписчиков предложил решить проблему оперативно — «кинуть снежок», чтобы опасность миновала. Другой тюменец ответил, что в таком случае надо жаловаться на все крыши домов в городе, так как снегопад будет весь март.

Однако для кого-то информация оказалась полезной: один горожанин сегодня как раз собирался поехать в ту сторону и поблагодарил читателя telegram-канала за предупреждение.

Ранее «Наш город» сообщал, что пешеходы напуганы огромным количеством сосулек, свисающих на крышах дома по улице Энергетиков, а также на многих других улицах города. Тюменцы обеспокоены, что они могут убить кого-нибудь из прохожих.

 

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#Елена Чебоксарова#Снег#Снегопад#Опасность#Сосульки#Жалоба#Калининский округ#Тюмень
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