Тюемнец сообщил об опасности жителям Калининского округа

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
В комментариях один из подписчиков предложил решить проблему оперативно — «кинуть снежок», чтобы опасность миновала. Другой тюменец ответил, что в таком случае надо жаловаться на все крыши домов в городе, так как снегопад будет весь март.
Однако для кого-то информация оказалась полезной: один горожанин сегодня как раз собирался поехать в ту сторону и поблагодарил читателя telegram-канала за предупреждение.
Ранее «Наш город» сообщал, что пешеходы напуганы огромным количеством сосулек, свисающих на крышах дома по улице Энергетиков, а также на многих других улицах города. Тюменцы обеспокоены, что они могут убить кого-нибудь из прохожих.