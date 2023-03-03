«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке

Тюменские власти отказались устанавливать светофор на месте жуткого ДТП

12-летняя девочка, пострадавшая в ДТП на пересечении улиц Щербакова и Чайковского все еще находится в коме. Тем временем ее родные и близкие борются за установку светофора на месте аварии, однако власти отказывают — изменения в план не вносятся даже при угрозе безопасности.

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