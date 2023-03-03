«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
21 февраля 12-летняя Дарья Фокина пересекала перекресток улиц Щербакова и Чайковского по пешеходному переходу. На дорогу вылетел Renault Logan. Он не остановился перед пешеходом и на высокой скорости сбил девочку. На место была вызвана скорая, ребенок впал в кому, у нее диагностированы перелом таза и серьезная травма головы.
«Состояние на том же уровне, она все еще в коме. Угроза жизни сохраняется. Сердце бьется само, но дышит она через трубку. Ей дают обезболивающее, препараты для улучшения кровообращения и антибиотики», — рассказали «Нашему городу» о состоянии девочки ее родственники.
Мама девочки Татьяна Николаевна Фокина находится с ребенком. Ранее женщина уже потеряла мужа в аварии. Сейчас, помимо борьбы за жизнь дочери, она и другие близкие девочки бьются за безопасность других жителей города. Они написали обращение губернатору с просьбой установить на опасном переходе светофор.
Запрос был передан в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, который отправил отказ, сославшись на план, в котором указано, что светофорный объект будет установлен только в 2024–2025 году.
«Нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на пересечении улиц Щербакова и Чайковского обустроен комплексами фотовидеофиксации нарушений правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода, а также превышения скоростного режима транспорта. Кроме того, данный участок оборудован дополнительными техническими средствами регулирования дорожного движения, а именно шумовыми полосами, предупреждающими водителя о приближении к источнику повышенного внимания на дороге», — аргументировал отказ департамент.
В родственникам Дарьи присоединились и другие тюменцы, они также составили обращение на имя Александра Моора, губернатора Тюменской области.
«Девочка не дошла всего несколько метров. По информации от служб ГИБДД, на данном перекрестке регулярно случаются дорожно-транспортные происшествия. Общественность с надеждой на правильное и безопасное решение ждет действий от администрации!», — рассказал представитель инициативной группы.
«Наш город» обратился в ГИБДД по Тюменской области информацию об аварийности перекрестка улиц Щербакова и Чайковского. Нам сообщили, что за 2022 год там были сбиты 2 пешехода — один шел по переходу, другой переходил улицу в неположенном месте.
«В прошлом году на участке было зафиксировано 5 нарушений, в этом — одно. Однако инспекторы сейчас активно занимаются проверкой безопасности на перекрестках, где произошли ДТП с пассажирами. Так сегодня сотрудники ДПС на этом и других перекрестках. Также ГИБДД направило в городскую администрацию информацию о числе ДТП на перекрестке», — сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД Анжела Борисова.
Однако местные жители отмечают, что переходить дорогу на данном участке им страшно, многие также боятся за своих детей, которым приходится ходить по переходу ежедневно.
«Машины носятся и им наплевать на все знаки, на все эти меры в виде камер и штрафов. Вечером в пятницу на дорогу вовсе лучше не выходить, слишком высока вероятность собой повысить аварийность участка», — говорит местная жительница.
Также в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения сказано, что основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются:
Светофор, о котором так просят горожане, по их мнению, поможет не только обезопасить. пешеходов, но и автомобилистов. Которые периодически сталкиваются на этом участке.
«Несколько раз уже видел, что одна машина перед пешеходом останавливается, а водитель сзади не успевает среагировать и влетает в багажник. Люди там обычно не получают травм, а потому у ГИБДД и нет такой статистики, но на деле отсутствие регулирования движения создает много проблем», — делится тюменец.
Однако на этом переходе уже умирали водители. Так, 28-летний мужчина при выполнении поворота налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki. В результате столкновения 23-летнего байкера отбросило на тротуар. Молодой человек погиб на месте.
«Сколько еще людей должны получить травмы или погибнуть, чтобы власти просто установили светофор? Лучше бы вместо тех „инновационных“, которыми они так хвалились, обеспечили бы горожан обычными, которые впоследствии спасут многих», — говорит мужчина из инициативной группы тюменцев, которые направляют письмо губернатору.