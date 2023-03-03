Тобольские власти заплатят миллионы за массовое отравление детей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Деньги пойдут на возмещение морального вреда и расходов на лечение.
«В мае 2022 года в одном из детских садов г. Тобольска произошло массовое заражение воспитанников сальмонеллезом. В ходе проведенной Тобольской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что заражение детей в трех группах детского сада произошло вследствие нарушения персоналом учреждения требований санитарного законодательства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
К дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.
В мае 2022 года «Наш город» сообщал, что по факту отравления 40 детей в детском саду в Тобольске возбуждено уголовное дело.