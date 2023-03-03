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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Тобольские власти заплатят миллионы за массовое отравление детей

3 марта 2023, 11:15
Фото: 1MI

Более 2 млн рублей заплатят власти Тобольска за массовое отравление детей в детсаду

Образовательная организация Тобольска выплатит воспитанникам компенсацию в размере 2 млн рублей. По данным прокуратуры Тюменской области, в детском саду произошло массовое заражение сальмонеллезом.

Деньги пойдут на возмещение морального вреда и расходов на лечение.

«В мае 2022 года в одном из детских садов г. Тобольска произошло массовое заражение воспитанников сальмонеллезом. В ходе проведенной Тобольской межрайонной прокуратурой проверки  установлено, что заражение детей в трех группах детского сада произошло вследствие нарушения персоналом учреждения требований санитарного законодательства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

К дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.

В мае 2022 года «Наш город» сообщал, что по факту отравления 40 детей в детском саду в Тобольске возбуждено уголовное дело.

По факту отравления 40 детей в детском саду в Тобольске возбуждено уголовное дело
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Детский сад#Отравление#Пищевое отравление#Экономика#Деньги#Работа#Жалобы
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