Свыше 300 онлайн-консультаций провел тюменский центр дистанционного сопровождения

Posted 3 марта 11:51
Published 3 марта 11:51
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Центры дистанционного обслуживания созданы для дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов, болеющих гриппом или COVID-19, и которые имеют хронические неинфекционные заболевания, хроническую сердечную недостаточность. Также медики наблюдают беременных женщин с гипертонией и тех, кто нуждается в льготном лекарственном обеспечении.
Для получения консультации узких специалистов, пациент должен состоять на диспансерном наблюдении по профильному заболеванию.
«В основном в дистанционном наблюдении нуждаются пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, у которых есть выставленный диагноз и рекомендованное лечение. Врачи-терапевты и педиатры, эндокринолог, кардиолог, гинеколог, фельдшеры и медсестры наблюдают за дальнейшим ходом лечения, корректируя его при необходимости», — пояснили в ведомстве.
В первом квартале 2023 года центром дистанционного сопровождения было проведено порядка 1200 телемедицинских консультаций с использованием мобильного приложения «Телемед-72». Всего же с начала 2023 года в области проведено свыше 1550 телемедицинских консультаций типа «врач-пациент».
К слову, приложение с каждым годом становится все более популярным. Оно удобно медикам и пациентам. Дистанционный формат значительно экономит время -: не нужно тратить время на дорогу и на ожидание в очереди. Подключится к онлайн-консультации можно всего в пару кликов, а средне время консультации занимает 10 минут.
Скачать или обновить «Телемед-72» можно в магазинах приложений для айфонов и андроидов.