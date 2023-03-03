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Posted 3 марта 11:51

Published 3 марта 11:51

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Свыше 300 онлайн-консультаций провел тюменский центр дистанционного сопровождения

3 марта 2023, 11:51
Фото: 1MI
Два центра дистанционного обслуживания работают в Тюмени на базе городских поликлиник №6 и №8. Только с начала года сотрудники центра провели уже более 300 онлайн-консультаций, сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

Центры дистанционного обслуживания созданы для дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов, болеющих гриппом или COVID-19, и которые имеют хронические неинфекционные заболевания, хроническую сердечную недостаточность. Также медики наблюдают беременных женщин с гипертонией и тех, кто нуждается в льготном лекарственном обеспечении. 

Для получения консультации узких специалистов, пациент должен состоять на диспансерном наблюдении по профильному заболеванию.

«В основном в дистанционном наблюдении нуждаются пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, у которых есть выставленный диагноз и рекомендованное лечение. Врачи-терапевты и педиатры, эндокринолог, кардиолог, гинеколог, фельдшеры и медсестры наблюдают за дальнейшим ходом лечения, корректируя его при необходимости», — пояснили в ведомстве.

В первом квартале 2023 года центром дистанционного сопровождения было проведено порядка 1200 телемедицинских консультаций с использованием мобильного приложения «Телемед-72». Всего же с начала 2023 года в области проведено свыше 1550 телемедицинских консультаций типа «врач-пациент». 

К слову, приложение с каждым годом становится все более популярным. Оно удобно медикам и пациентам. Дистанционный формат значительно экономит время -: не нужно тратить время на дорогу и на ожидание в очереди. Подключится к онлайн-консультации можно всего в пару кликов, а средне время консультации занимает 10 минут.

Скачать или обновить «Телемед-72» можно в магазинах приложений для айфонов и андроидов.

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