Свыше 300 онлайн-консультаций провел тюменский центр дистанционного сопровождения

К слову, приложение с каждым годом становится все более популярным. Оно удобно медикам и пациентам. Дистанционный формат значительно экономит время -: не нужно тратить время на дорогу и на ожидание в очереди. Подключится к онлайн-консультации можно всего в пару кликов, а средне время консультации занимает 10 минут.