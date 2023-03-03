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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Создадут центр подбора: ЧВК «Вагнер» хочет продолжить набор тюменский бойцов

3 марта 2023, 13:20
Фото: 1MI

ЧВК «Вагнер» создаст центр для подбора тюменцев

ЧВК «Вагнер» проявляет определённый интерес к тюменской «матрёшке». В Сургуте скоро создадут центр подбора бойцов, он станет единым для ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, сообщает URA.RU.
«Для вашего региона планируется открыть центр для подбора бойцов в ЧВК «Вагнер» в Сургуте. В настоящее время ведется поиск подходящего местоположения», — отметили представители пресс-службы «Конкорда» в ответ на запрос издания.

Первый подобный центр открылся в Москве.

В конце февраля «Наш город» сообщал, что 32-летний боец ЧВК «Вагнер» Андрей Иващенко погиб на СВО. Почти 2 недели назад его похоронили родственники в Тюменской области.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные
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