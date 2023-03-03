Создадут центр подбора: ЧВК «Вагнер» хочет продолжить набор тюменский бойцов

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
«Для вашего региона планируется открыть центр для подбора бойцов в ЧВК «Вагнер» в Сургуте. В настоящее время ведется поиск подходящего местоположения», — отметили представители пресс-службы «Конкорда» в ответ на запрос издания.
Первый подобный центр открылся в Москве.
В конце февраля «Наш город» сообщал, что 32-летний боец ЧВК «Вагнер» Андрей Иващенко погиб на СВО. Почти 2 недели назад его похоронили родственники в Тюменской области.