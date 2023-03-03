Сильный ветер ожидается в Тюмени на следующей неделе

В Тюмени на следующей неделе усилится ветер

На следующей неделе синоптики прогнозируют ветреную погоду в Тюмени. По данным Гисметео, с 6 по 10 марта порывы могут достигать 18 метров в секунду. Снегопадов в эти дни не ожидается.