Сильный ветер ожидается в Тюмени на следующей неделе

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В понедельник тюменцев ждёт облачная погода, к 11:00 возможны порывы до 13 м/с. Во вторник и среду будет малооблачно. 8 марта с 14 до 17 часов скорость ветра составит 4-12 метров в секунду.
10 марта в городе возможны порывы до 18 м/с, при этом днём ожидается до + 2 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что 2 марта в Тюменской области скорость ветра может повыситься до 17 м/с. В этот день ЧС не отмечалось.