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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Сильный ветер ожидается в Тюмени на следующей неделе

3 марта 2023, 17:36
Фото: 1MI

В Тюмени на следующей неделе усилится ветер

На следующей неделе синоптики прогнозируют ветреную погоду в Тюмени. По данным Гисметео, с 6 по 10 марта порывы могут достигать 18 метров в секунду. Снегопадов в эти дни не ожидается.

В понедельник тюменцев ждёт облачная погода, к 11:00 возможны порывы до 13 м/с. Во вторник и среду будет малооблачно. 8 марта с 14 до 17 часов скорость ветра составит 4-12 метров в секунду.

10 марта в городе возможны порывы до 18 м/с, при этом днём ожидается до + 2 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что 2 марта в Тюменской области скорость ветра может повыситься до 17 м/с. В этот день ЧС не отмечалось.

На Тюменскую область надвигается опасная погода. Возможны ЧС
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Сильный ветер
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