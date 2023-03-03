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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование пожара в арочном ангаре

3 марта 2023, 14:15
Фото: 1MI

Прокуратура взяла на контроль расследование сильного пожара на улице Чекистов

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование пожара арочном ангаре в Тюмени. Инцидент произошел сегодня в 12 часов. Спасатели обнаружили тело мужчины через 2 часа.

Причины произошедшего устанавливаются.

«3 марта 2023 года в дневное время произошел пожар в арочном ангаре в г. Тюмени. Ход и результаты процессуальной проверки прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщил подробности пожара. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данным 2ГИС, в здании арочника находятся магазины по продаже колес, автомасел и смазочных материалов.

Появились подробности крупного пожара на улице Чекистов в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожары#Прокуратура#Прокуратура Тюменской области#Работа
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