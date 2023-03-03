Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование пожара в арочном ангаре

Прокуратура взяла на контроль расследование сильного пожара на улице Чекистов

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование пожара арочном ангаре в Тюмени. Инцидент произошел сегодня в 12 часов. Спасатели обнаружили тело мужчины через 2 часа.