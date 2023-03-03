Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование пожара в арочном ангаре

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Причины произошедшего устанавливаются.
«3 марта 2023 года в дневное время произошел пожар в арочном ангаре в г. Тюмени. Ход и результаты процессуальной проверки прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщил подробности пожара. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данным 2ГИС, в здании арочника находятся магазины по продаже колес, автомасел и смазочных материалов.