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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Появились подробности крупного пожара на улице Чекистов в Тюмени. Фото

3 марта 2023, 10:08
Фото: МЧС

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Тюмени

В областной столице спасатели МЧС ликвидировали пожар в арочнике. Инцидент произошел 3 марта в 12:32 на улице Чекистов, д. 34. Погиб один человек, причины произошедшего устанавливаются.
«На месте пожара работали 9 единиц техники и 33 сотрудника пожарно-спасательных подразделений областной столицы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На пожаре один человек травмирован, один погиб — причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным 2ГИС, в здании арочника находятся магазины по продаже колес, автомасел и смазочных материалов.

Сегодня «Наш город» сообщал, что один человек погиб во время пожара в Тобольском районе. Загорелся частный дом.

В тобольском селе во время пожара в жилом доме погиб человек
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#Александр Мязин#Пожар#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Пожары#Пожарные
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