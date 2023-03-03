Появились подробности крупного пожара на улице Чекистов в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«На месте пожара работали 9 единиц техники и 33 сотрудника пожарно-спасательных подразделений областной столицы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На пожаре один человек травмирован, один погиб — причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным 2ГИС, в здании арочника находятся магазины по продаже колес, автомасел и смазочных материалов.
Сегодня «Наш город» сообщал, что один человек погиб во время пожара в Тобольском районе. Загорелся частный дом.