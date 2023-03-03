Перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа

Пострадавшая от жестокой ошибки говорит, что к следователю позже приехал сотрудник ПДН, он стал допрашивать всех ее детей. Больше всего досталось старшему, которому напрямую говорили: «Это же ты разозлился на папу и решил его убить, признавайся!».