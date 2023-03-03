Перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
«25 февраля мой муж умер. Сначала он схватился за грудь, потом он запрокинул голову и перестал дышать. Скорую я вызвала сразу, однако когда они приехали, то сделали лишь кардиограмму и констатировали смерть. У меня была истерика, предобморочное состояние, они его даже не пытались реанимировать», — рассказала «Нашему городу» Лариса Гопкина.
Дмитрию Гопкину было всего 42 года и он воспитывал вместе с супругой Ларисой двоих детей. Как и многие ишимцы он работал вахтовым методом, уезжал на 3-4 месяца. На здоровье не жаловался и внезапный сердечный приступ стал для семьи трагической неожиданностью.
В день смерти ее мужа увезли в село Бутусово, туда же в тот же день привезли тело еще одного мужчины, которого убили в пьяной драке.
«27 числа я была в морге со свекровью, мне позвонила следователь, сказала, что нужно приехать. Я спросила — для чего? Она сказала, что просто хочет меня опросить», — говорит женщина.
Женщина приехала к следователю и изначально ее, действительно, спокойно допрашивали. Но позже в комнату вошел «плохой коп», который стал оказывать на женщину жесткое давление.
«„Напилась с мужем и убила его, да?!“, — сказал он мне. Я была в шоке, ничего не понимала. Потом меня отвели в комнату для задержанных, где уже держали моего сына и брата, на них тоже давили», — со слезами говорит Лариса.
Пострадавшая от жестокой ошибки говорит, что к следователю позже приехал сотрудник ПДН, он стал допрашивать всех ее детей. Больше всего досталось старшему, которому напрямую говорили: «Это же ты разозлился на папу и решил его убить, признавайся!».
У детей и так был шок — у них папа умер. А тут давление со всех сторон. У меня после этого сын совсем в себе замкнулся, он больше не выходит из дома», — говорит женщина.
Вдобавок следователи уверили соседей в том, что женщина и ее дети на самом деле убили мужчину. А потому на семью обрушилась травля. Косые взгляды и упреки посыпались в том числе и на детей.
Но тогда овдовевшая женщина не понимала что происходит, все раскрылось в день похорон.
«Когда подъехал катафалк, я вижу — гроб наш, одежда наша, но лежит мужчина чужой! Сотрудники бюро смотрят на меня, как на дурочку. Уверяли еще сначала, что это он. И потом вдруг один из сотрудников говорит другому: „что, опять препутали“. У меня был шок», — рассказывает женщина.
Они сказали ей, что такое бывает и, якобы, это вполне рядовой случай. Для выяснения обстоятельств необходимо было отправиться в морг, где и было найдено тело мужа.
«Их стали переодевать, это просто кошмар, словами не описать. Вдобавок к тому времени родственники со стороны мужа стали верить версии следствия и отреклись от меня», — делится Лариса.
1 марта женщине сообщили, что дело на нее закрыто. Следователи Межрайонного СК нашли заключение о смерти Дмитрия Гопкина. Мужчина умер от пневмонии.
«Я спросила у следователя — как мне теперь жить после всего, что вы сделали. А она говорит, мол, „ну объясните, чего теперь поделаешь“.
Вчера ей звонила, говорила что приеду, и, чтобы они подготовили документ, объясняющий, на каком основании было возбуждено дело и на каком основании его закрыли. Я приехала сегодня — следователь говорит, что меня не знает, что она ничего не обещала, и вообще никогда мне не звонила», — рассказывает женщина.
После этого к ней подошел мужчина в форме и стал отчитывать за то, что она публично оскорбляет сотрудников.
«На этом все закончилось. Теперь у меня на руках два заключения, того мужчину и мужа. Все знакомые и соседи думают, что я и мои дети — убийцы. Я не понимаю, что мне теперь делать», — говорит вдова.
Путаница в документах и действия следователей СК РФ Ишимского межрайонного отдела не поддаются спокойному описанию. На звонок редакции И.о. руководителя Михаил Подкорытов не ответил. Редакция направила запросы руководителю СК РФ по Тюменской области и в прокуратуру с просьбой провести расследование ситуации.