На религиозных объектах Тюменской области повысят безопасность

Губернатор поручил повысить безопасность на религиозных объектах Тюменской области

В областной столице на заседании антитеррористической комиссии представители власти и религиозных организаций обсудили безопасность на культовых объектах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.