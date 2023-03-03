На религиозных объектах Тюменской области повысят безопасность

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
«Защита людей, посещающих их, от террористической угрозы - общая важная задача», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В прошлом году специалисты проанализировали паспорта безопасности 156 храмов традиционных конфессий. Из регионального бюджета выделены средства на обеспечение защиты 52 мечетей и девяти православных церквей.
Сегодня «Наш город» сообщил, что тюменские власти отказались устанавливать светофор на месте жуткого ДТП (на пересечении улиц Щербакова и Чайковского).