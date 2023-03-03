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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

На религиозных объектах Тюменской области повысят безопасность

3 марта 2023, 12:24
Фото: 1MI

Губернатор поручил повысить безопасность на религиозных объектах Тюменской области

В областной столице на заседании антитеррористической комиссии представители власти и религиозных организаций обсудили безопасность на культовых объектах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
«Защита людей, посещающих их, от террористической угрозы - общая важная задача», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В прошлом году специалисты проанализировали паспорта безопасности 156 храмов традиционных конфессий. Из регионального бюджета выделены средства на обеспечение защиты 52 мечетей и девяти православных церквей.

Сегодня «Наш город» сообщил, что тюменские власти отказались устанавливать светофор на месте жуткого ДТП (на пересечении улиц Щербакова и Чайковского).

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность#Информационная безопасность#Дороги#Деньги#Экономика#Александр Мязин
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