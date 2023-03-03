Морковные палочки исчезнут из меню тюменских школьников. Почему?

Причина исчезновения одной из самых востребованных позиций школьного меню кроется в методических рекомендациях по организации питания. Так, с 1 марта овощи прошлогоднего урожая можно использовать в готовке только при условии тепловой обработки — жарки, варки или запекания. Холодные закуски допускается готовить только из продуктов свежего урожая.