Морковные палочки исчезнут из меню тюменских школьников. Почему?

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Причина исчезновения одной из самых востребованных позиций школьного меню кроется в методических рекомендациях по организации питания. Так, с 1 марта овощи прошлогоднего урожая можно использовать в готовке только при условии тепловой обработки — жарки, варки или запекания. Холодные закуски допускается готовить только из продуктов свежего урожая.
Поэтому огурцы и помидоры (уже урожая 2023 года) в меню учеников останутся. А вот морковные палочки — нет. Правда, скучать по удобному перекусу детям придется недолго — до нового учебного года.
Ранее «Наш город» писал, почему в тюменских магазинах взлетели цены на огурцы.