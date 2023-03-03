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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Морковные палочки исчезнут из меню тюменских школьников. Почему?

3 марта 2023, 09:57
Фото: 1MI

Морковные палочки исчезнут из меню тюменских школьников до сентября

Тюменские школьники не смогут перекусить морковными палочками до сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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Дети

Причина исчезновения одной из самых востребованных позиций школьного меню кроется в методических рекомендациях по организации питания. Так, с 1 марта овощи прошлогоднего урожая можно использовать в готовке только при условии тепловой обработки — жарки, варки или запекания. Холодные закуски допускается готовить только из продуктов свежего урожая.

Поэтому огурцы и помидоры (уже урожая 2023 года) в меню учеников останутся. А вот морковные палочки — нет. Правда, скучать по удобному перекусу детям придется недолго — до нового учебного года.

Ранее «Наш город» писал, почему в тюменских магазинах взлетели цены на огурцы.

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#Вера Романескул#Дети#Питание#Школа#Новости#Тюменская область
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