Миранчука могут признать лучшим игроком февраля в Серии А

По информации источника, помимо россиянина номинантами на данный приз являются еще четыре игрока, а именно полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия, его партнер по команде нападающий Виктор Осимхен, хавбек "Ювентуса" Анхель Ди Мария и защитник "Лечче" Федерико Баскиротто.