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Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Миранчука могут признать лучшим игроком февраля в Серии А

Сегодня, 19:13
Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук претендует на награду лучшего футболиста чемпионата Италии по итогам февраля.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу лиги.

По информации источника, помимо россиянина номинантами на данный приз являются еще четыре игрока, а именно полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия, его партнер по команде нападающий Виктор Осимхен, хавбек "Ювентуса" Анхель Ди Мария и защитник "Лечче" Федерико Баскиротто.

Напомним, что в прошедшем месяце Миранчук отличился одной результативной передачей в четырех встречах.



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