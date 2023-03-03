Миранчука могут признать лучшим игроком февраля в Серии А

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу лиги.
По информации источника, помимо россиянина номинантами на данный приз являются еще четыре игрока, а именно полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия, его партнер по команде нападающий Виктор Осимхен, хавбек "Ювентуса" Анхель Ди Мария и защитник "Лечче" Федерико Баскиротто.
Напомним, что в прошедшем месяце Миранчук отличился одной результативной передачей в четырех встречах.