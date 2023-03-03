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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

Местная жительница пожаловалась, что в тюменском селе не убирают снег

3 марта 2023, 02:32
Фото: Виктория Салыкина / ЧС Тюмень

Жители Тюменского села вынуждены сами чистить дороги от снега

В паблике «ЧС Тюмень» была опубликована жалоба от местной жительницы. Горожанка рассказала, что в селе Велижаны не убирают снег.
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Снег

«Почему никто не отправляет трактора в село Велижаны? Вот как понимать такую картину на фотографиях, почему люди должны сами лопатой чистить дорогу? Ехали из Нижней Тавды, и именно в Велижанах на улице Полевой застряли, потому что тут, как только снег пошел, уже неделю никто не чистил, там и мусор не вывозят, так как дороги кошмар, да и только!!!» — возмутилась подписчица.

В комментариях тюменцы сообщили, что в городе также много снега, поэтому не стоит рассчитывать на оперативную уборку в селах.

Ранее «Наш город» сообщал, что в одном из любимых мест для прогулок и отдыха тюменцев лежат огромные сугробы. В горадминистрации пообещали убрать их до 8 марта.

 

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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Снег#Уборка снега#Уборка улиц#Осадки
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