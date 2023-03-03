Местная жительница пожаловалась, что в тюменском селе не убирают снег

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
«Почему никто не отправляет трактора в село Велижаны? Вот как понимать такую картину на фотографиях, почему люди должны сами лопатой чистить дорогу? Ехали из Нижней Тавды, и именно в Велижанах на улице Полевой застряли, потому что тут, как только снег пошел, уже неделю никто не чистил, там и мусор не вывозят, так как дороги кошмар, да и только!!!» — возмутилась подписчица.
В комментариях тюменцы сообщили, что в городе также много снега, поэтому не стоит рассчитывать на оперативную уборку в селах.
Ранее «Наш город» сообщал, что в одном из любимых мест для прогулок и отдыха тюменцев лежат огромные сугробы. В горадминистрации пообещали убрать их до 8 марта.