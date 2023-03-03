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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Лечение брата обернулось для тюменского замглавврача уголовным делом

3 марта 2023, 09:13
Фото: 1MI

Тюменский замглавврача поплатится за превышение полномочий

Бывший заместитель главврача Ялуторовской областной больницы №23 выслушал приговор суда за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из приговора, 4 января 2021 год медик гостил у брата в Тюмени. Родственник пожаловался врачу на хронические заболевания. Чтобы ему помочь, мужчина позвонил заведующему приемного отделения своей больницы и потребовал прислать в Тюмень скорую. Ночью 5 января 2021 года неотложка доставила «вип-пациента» в Ялуторовскую областную больницу. Брата подсудимого госпитализировали «в экстренном порядке», несмотря на то, что при хроническом заболевании такие меры не требуются. По аналогичной схеме медик «лечил» родственника еще несколько раз — в апреле, июне–августе и августе–сентябре.

«Семейная забота» врача обошлась бюджету в общей сложности в 84,3 тысячи рублей. В отношении медика было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа (60 тысяч рублей). Также тюменцу пришлось расстаться с карьерой в медицине.

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#Вера Романескул#Лечение#Медицина#Уголовное дело#Суд#Новости#Тюменская область
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