Лечение брата обернулось для тюменского замглавврача уголовным делом

Как следует из приговора, 4 января 2021 год медик гостил у брата в Тюмени. Родственник пожаловался врачу на хронические заболевания. Чтобы ему помочь, мужчина позвонил заведующему приемного отделения своей больницы и потребовал прислать в Тюмень скорую. Ночью 5 января 2021 года неотложка доставила «вип-пациента» в Ялуторовскую областную больницу. Брата подсудимого госпитализировали «в экстренном порядке», несмотря на то, что при хроническом заболевании такие меры не требуются. По аналогичной схеме медик «лечил» родственника еще несколько раз — в апреле, июне–августе и августе–сентябре.