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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Куда тюменцы едут отдыхать в этом году

3 марта 2023, 05:35
Фото: 1MI

Самыми популярными рейсами из Тюмени стали Турция и Армения

Турция, Армения, Абхазия, ОАЭ и Тайланд вошли в список самых популярных направлений для отдыха у жителей Тюмени этой весной.
Сюжет
Тюмень

По данным сервиса Туту.ру, туры и билеты в Турцию ищут порядка 16% жителей региона. С 30 марта в Стамбул можно будет улететь из тюменского Рощино прямым рейсом за 17,6 тысяч рублей. Стоимость туристических путевок на порядок дороже — к примеру, недельный отдых в отеле 4* без питания на двоих обойдется, минимум, в 72 тысячи рублей.

Столицей Армении, Ереваном, интересуются 11% тюменских туристов. Улететь туда можно самостоятельно за 36 тысяч рублей.

Объединенные Арабские Эмираты привлекают не менее 6% тюменцев. Самый дешевый тур на семь дней на двоих в отель без звездной категории стоит не менее 77 тысяч рублей. В стоимость включен завтрак. Неделя в отеле 4* на двоих по системе «все включено» обойдется почти в два раза дороже — 142 тысячи рублей.

Также популярностью у тюменцев пользуются Абхазия и Тайланд. Недельный отдых в Абхазии, Пицунде или Гагра, будет стоить от 19 до 29 тысяч рублей. В стоимость входит перелет, трасфер и проживание в отеле.

В Тайланд цены на путевки на порядок выше — за недельный отдых в Паттаей в отеле 3* придется заплатить не менее 136 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году цены на туристические путевки в Турцию подорожают до 15%. По сравнению с 2022 годов рост стоимости составит от 20 до 40%.

 

Путевки в Турцию подорожают на 15%
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Отпуск#Туристы#Туристические путевки#Тюменская область
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