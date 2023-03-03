Куда тюменцы едут отдыхать в этом году

Объединенные Арабские Эмираты привлекают не менее 6% тюменцев. Самый дешевый тур на семь дней на двоих в отель без звездной категории стоит не менее 77 тысяч рублей. В стоимость включен завтрак. Неделя в отеле 4* на двоих по системе «все включено» обойдется почти в два раза дороже — 142 тысячи рублей.