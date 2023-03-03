Комментатор Дмитрий Губерниев вновь приехал в Тюмень и вышел на пробежку. Скрин

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
«Прекрасен тюменский вечерний ЗОЖ! Морозец и отличное настроение. Готовимся комментировать боулинг завтра!», - написал Дмитрий Губерниев поздно вечером 2 марта.
Известный комментатор приехал в Тюмень, чтобы комментировать соревнования за кубок «Континентальной Лиги Боулинга» в Brooklyn Bowl. Он напомнил своим подписчикам, что в Тюмени на Кубке Содружества по биатлону 11 марта пройдёт концерт Guber band.
В декабре 2022 года «Наш город» сообщал, что Губерниев приехал в Тюмень для проведения прямого эфира соревнования в рамках III этапа Кубка России по биатлону.