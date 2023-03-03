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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Комментатор Дмитрий Губерниев вновь приехал в Тюмень и вышел на пробежку. Скрин

3 марта 2023, 12:02
Фото: тг-канал «Реальный Губер»

Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень на соревнования по Боулингу. Скрин

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посетил областную столицу. В своём тг-канале «Реальный Губер» он опубликовал фотографию вечерней пробежки возле дорогого отеля в центре Тюмени Doubletree by Hilton.
«Прекрасен тюменский вечерний ЗОЖ! Морозец и отличное настроение. Готовимся комментировать боулинг завтра!», - написал Дмитрий Губерниев поздно вечером 2 марта.

Известный комментатор приехал в Тюмень, чтобы комментировать соревнования за кубок «Континентальной Лиги Боулинга» в Brooklyn Bowl. Он напомнил своим подписчикам, что в Тюмени на Кубке Содружества по биатлону 11 марта пройдёт концерт Guber band.

В декабре 2022 года «Наш город» сообщал, что Губерниев приехал в Тюмень для проведения прямого эфира соревнования в рамках III этапа Кубка России по биатлону.

Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Погода#Соревнования#Спорт#Александр Мязин
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