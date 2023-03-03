Комментатор Дмитрий Губерниев вновь приехал в Тюмень и вышел на пробежку. Скрин

Известный комментатор приехал в Тюмень, чтобы комментировать соревнования за кубок «Континентальной Лиги Боулинга» в Brooklyn Bowl. Он напомнил своим подписчикам, что в Тюмени на Кубке Содружества по биатлону 11 марта пройдёт концерт Guber band.