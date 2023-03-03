«Как бы на голову кому не упало»: тюменец пожаловался на сосульки в центре города

Тюменец предупредил о большом количестве сосулек на крышах домов по улице Энергетиков

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от анонимного подписчика. По его словам, на крыше дома по улице Энергетиков очень много сосулек, а рядом находится пешеходная зона.

Сюжет Снег