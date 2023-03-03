«Как бы на голову кому не упало»: тюменец пожаловался на сосульки в центре города

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 01:36
«На крыше Перинатального центра очень много сосулек, как раз над пешеходной зоной. Начинается потепление, ждут, видимо, когда сами отпадут… Возле перинатального центра большая проходимость, как бы на голову никому не упало такое „счастье“», — написал тюменец.
Ранее «Наш город» сообщал, что огромные сосульки появились на крышах зданий многих улиц Тюмени. Горожане обеспокоены, что они могут нанести серьёзные травмы пешеходам.