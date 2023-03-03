nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:32

Published Сегодня, 01:32

Modified Сегодня, 01:36

Updated Сегодня, 01:36

«Как бы на голову кому не упало»: тюменец пожаловался на сосульки в центре города

3 марта 2023, 01:32
Фото: ЧС Тюмень

Тюменец предупредил о большом количестве сосулек на крышах домов по улице Энергетиков

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от анонимного подписчика. По его словам, на крыше дома по улице Энергетиков очень много сосулек, а рядом находится пешеходная зона.
Сюжет
Снег
«На крыше Перинатального центра очень много сосулек, как раз над пешеходной зоной. Начинается потепление, ждут, видимо, когда сами отпадут… Возле перинатального центра большая проходимость, как бы на голову никому не упало такое „счастье“», — написал тюменец.

Ранее «Наш город» сообщал, что огромные сосульки появились на крышах зданий многих улиц Тюмени. Горожане обеспокоены, что они могут нанести серьёзные травмы пешеходам.

Огромные сосульки могут убить жителей Тюмени. Видео
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Сосульки#Снег#Снегопад#Уборка снега#Уборка улиц
Подпишитесь
Малыши, Локти, Одышка: самые забавные названия тюменских поселений
Вчера, 10:59
Скидки и перенос сроков: Подробности продажи автомобилей «Москвич» в Тюмени
Вчера, 12:10
Улица Республики временно станет двусторонней
Сегодня, 04:00
Сегодня тюменцев ждёт похолодание
Сегодня, 01:51
В Тюмени 22-летнего водителя-бесправника вместо ЗАГСа отправили под арест. Видео
Вчера, 06:43