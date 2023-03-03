nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Известный герой РФ сегодня отмечает свой День рождения

3 марта 2023, 14:55
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор поздравил с праздником героя СВО Рустама Сайфуллина

Александр Моор поздравил героя РФ Рустама Сайфуллина с Днём рождения и напомнил, за что гордится знакомством с ним. Об этом глава региона сообщил в своём telegram-канале.
Сюжет
Воины

Губернатор отметил, что Сайфуллин с его несгибаемым характером показал себя как решительного бойца в любых условиях и сумел повести за собой товарищей.

По словам главы региона, Рустам взял на себя высокую миссию перед Отечеством и продемонстрировал подрастающему поколению, как надо беззаветно любить Родину.

Напомним, герой РФ родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что Рустам Сайффулин принял участие в документальном фильме «Герой», в котором рассказал о своих боевых подвигах, в результате которых лишился правой ноги.

Дважды раненый в бою тюменец рассказал о своих подвигах в фильме
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Спецоперация#СВО#Боец#Воины#Герой России#Александр Моор
Подпишитесь
«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке
Сегодня, 07:25
Появились подробности крупного пожара на улице Чекистов в Тюмени. Фото
Сегодня, 10:08
Лечение брата обернулось для тюменского замглавврача уголовным делом
Сегодня, 09:13
Перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа
Сегодня, 13:25
Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира
Сегодня, 08:01
С бронью от мобилизации: в Тюмени ищут токаря-универсала
Сегодня, 07:48