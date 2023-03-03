Известный герой РФ сегодня отмечает свой День рождения

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Губернатор отметил, что Сайфуллин с его несгибаемым характером показал себя как решительного бойца в любых условиях и сумел повести за собой товарищей.
По словам главы региона, Рустам взял на себя высокую миссию перед Отечеством и продемонстрировал подрастающему поколению, как надо беззаветно любить Родину.
Напомним, герой РФ родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что Рустам Сайффулин принял участие в документальном фильме «Герой», в котором рассказал о своих боевых подвигах, в результате которых лишился правой ноги.