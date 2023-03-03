Из-за ДТП в Тюмени большие пробки на 50 лет Октября и Мельникайте

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Поворот с 50 лет Октября на Мельникайте почти блокирован из-за ДТП», - сообщается в сервисе 2ГИС.
В этом районе пробка достигает 2 километров. На Московском тракте произошло сразу 2 ДТП, но серьёзных заторов здесь сегодня нет. Пробки в Тюмени достигли 8 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на платной парковке улицы Республики (около моста Влюблённых) организовали свалку снега. Большие белые горы высотой около 1,5 метров не мешают стоянке автомобилей.