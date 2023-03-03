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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Из-за ДТП в Тюмени большие пробки на 50 лет Октября и Мельникайте

3 марта 2023, 13:10
Фото: 1MI

Из-за аварий большие пробки на 50 лет Октября, Червишевском тракте и Мельникайте

В областной столице к 18:00 произошло 9 аварий. По данным сервиса 2ГИС, серьёзные пробки фиксируются на 50 лет Октября, Мельникайте, Червишевском тракте (за городом).
Сюжет
ДТП
Фото: 2ГИС
«Поворот с 50 лет Октября на Мельникайте почти блокирован из-за ДТП», - сообщается в сервисе 2ГИС.

В этом районе пробка достигает 2 километров. На Московском тракте произошло сразу 2 ДТП, но серьёзных заторов здесь сегодня нет. Пробки в Тюмени достигли 8 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на платной парковке улицы Республики (около моста Влюблённых) организовали свалку снега. Большие белые горы высотой около 1,5 метров не мешают стоянке автомобилей.

В Тюмени у моста Влюбленных на платной парковке организовали свалку снега. Фото
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#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Погода#Работа#Александр Мязин
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