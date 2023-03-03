«Интеррос» способствовал выбору независимого состава СД «Норникеля»

Денис Александров стал председателем комитета по стратегии, руководителем комитета по корпоративному управлению и кадрам выбран Алексей Германович, а и. о. руководителя комитета СД по бюджету — Егор Шейбак. Его предложил гендиректор «Интерроса» и член СД «Норникеля» Сергей Батехин. По данным издания “Коммерсант”, он освободил эту должность и предложил выбрать независимых директоров.