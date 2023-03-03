«Интеррос» способствовал выбору независимого состава СД «Норникеля»

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Денис Александров стал председателем комитета по стратегии, руководителем комитета по корпоративному управлению и кадрам выбран Алексей Германович, а и. о. руководителя комитета СД по бюджету — Егор Шейбак. Его предложил гендиректор «Интерроса» и член СД «Норникеля» Сергей Батехин. По данным издания “Коммерсант”, он освободил эту должность и предложил выбрать независимых директоров.
«Русал» планировал переизбрать председателя СД «Норникеля» Андрея Бугрова. Как уточнили журналисты “Ъ”, компания выдвинула кандидатуру Евгения Шварца, но он не представлял бы независимую сторону, так как в 2022 году он стал неисполнительным директором СД «Русала» по вопросам экологии. Об этом пишет сайт newizv.ru.
В течение 9 лет председателем СД «Норникеля» был независимый директор Гарет Пенни. Весной 2022 года он освободил эту должность. Руководителем СД выбрали Андрея Бугрова. Он работал старшим вице-президентом компании по устойчивому развитию.
Как считают специалисты, повышение влияния независимых директоров улучшит управление компанией на базе законодательства РФ и успешных мировых практик.
“Норникель” - ведущий мировой производитель никеля и палладия. Компания владеет обширными запасами никелевой руды и выпускает различные цветные металлы.
Поставки "Норникеля" налажены в десятки стран мира. Производственные мощности располагаются в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкалье, а также в Финляндии и ЮАР.