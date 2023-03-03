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Posted 3 марта 11:43

Published 3 марта 11:43

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Евгений Заболотный пригласил тюменцев участвовать в конкурсе инициативных проектов

3 марта 2023, 11:43
Фото: 1MI

Евгений Заболотный пригласил тюменцев участвовать в конкурсе инициативных проектов

Предложить свои идеи для реализации на территории города могут органы ТОС, некоммерческие организации и группы граждан от трех и более человек. Прием заявок продлится с 9 по 15 марта.
Сюжет
Тюмень

Инициативный проект должен быть поддержан жителями. 29 марта на портале «Я решаю!» стартует онлайн-голосование. Победители станут известны 7 апреля.

Председатель городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что за время работы программы в областном центре воплотили в жизнь 30 проектов тюменцев: обустроили детские и спортивные площадки, организовали фестиваль кино, музыкальный коворкинг и многое другое. Итоги реализации инициативных проектов в Тюмени в 2022 году депутаты проанализируют на заседании Думы, которое запланировано на 30 марта.

– Инициативное проектирование стало эффективным инструментом повышения качества жизни тюменцев. Механизм дает возможность жителям самим предлагать и выбирать проекты по улучшению городской среды, организации досуга, развитию творческого потенциала жителей. Это прямое участие граждан в местном самоуправлении, – прокомментировал Евгений Борисович.

Проекты победителей реализуют за счет средств городского бюджета.

С подробной информацией о сроках, порядке подготовки инициативных проектов в 2023 году можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

#Тюмень#Общество
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