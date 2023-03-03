Евгений Заболотный пригласил тюменцев участвовать в конкурсе инициативных проектов

Posted 3 марта 11:43
Published 3 марта 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Инициативный проект должен быть поддержан жителями. 29 марта на портале «Я решаю!» стартует онлайн-голосование. Победители станут известны 7 апреля.
Председатель городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что за время работы программы в областном центре воплотили в жизнь 30 проектов тюменцев: обустроили детские и спортивные площадки, организовали фестиваль кино, музыкальный коворкинг и многое другое. Итоги реализации инициативных проектов в Тюмени в 2022 году депутаты проанализируют на заседании Думы, которое запланировано на 30 марта.
– Инициативное проектирование стало эффективным инструментом повышения качества жизни тюменцев. Механизм дает возможность жителям самим предлагать и выбирать проекты по улучшению городской среды, организации досуга, развитию творческого потенциала жителей. Это прямое участие граждан в местном самоуправлении, – прокомментировал Евгений Борисович.
Проекты победителей реализуют за счет средств городского бюджета.
С подробной информацией о сроках, порядке подготовки инициативных проектов в 2023 году можно ознакомиться, пройдя по ссылке.