Евгений Заболотный пригласил тюменцев участвовать в конкурсе инициативных проектов

Председатель городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что за время работы программы в областном центре воплотили в жизнь 30 проектов тюменцев: обустроили детские и спортивные площадки, организовали фестиваль кино, музыкальный коворкинг и многое другое. Итоги реализации инициативных проектов в Тюмени в 2022 году депутаты проанализируют на заседании Думы, которое запланировано на 30 марта.