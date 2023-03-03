Депутаты скрыли доходы, реновация на Московском тракте, массовое отравление

За проголосовало 25 депутатов. Поправка в ФЗ была принята. Теперь на сайте регионального парламента будет публиковаться лишь общая информация о доходах депутатов без персональных данных. При этом совсем от отчетности освободят лишь депутатов, ведущих деятельность без отрыва от основной работы (при условии, что они не совершали сделок, общая сумма которых превышает общий доход самого депутата и его супруга за три последних года). Парламентарии на зарплате по-прежнему будут обязаны представлять декларации.