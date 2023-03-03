Депутаты скрыли доходы, реновация на Московском тракте, массовое отравление

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Тюменская дума на внеочередном заседании разрешила депутатам скрывать личные доходы.
За проголосовало 25 депутатов. Поправка в ФЗ была принята. Теперь на сайте регионального парламента будет публиковаться лишь общая информация о доходах депутатов без персональных данных. При этом совсем от отчетности освободят лишь депутатов, ведущих деятельность без отрыва от основной работы (при условии, что они не совершали сделок, общая сумма которых превышает общий доход самого депутата и его супруга за три последних года). Парламентарии на зарплате по-прежнему будут обязаны представлять декларации.
Реновацией на Московском тракте в Тюмени займутся хозяева ТРЦ «Колумб».
Реализацией программы КРТ на земельном участке в районе улицы Горпищекомбинатовской займётся компания ООО СЗ «Максимус», предложившая за участок 546 тысяч рублей.
Организация имеет связи с холдингом ARSIB development. Директором фирмы является Норайр Нерсисян. Он же является руководителем и учредителем еще 14 организаций, в числе которых ООО «ТОСС-ИНВЕСТ», ООО СЗ «Аква-Инвест», ООО СЗ «КОМФОРТСТРОЙ».
Стоит отметить, что в аукционе принимали участие 4 компании.
В Тобольске детский сад выплатит 2 млн рублей из-за массового отравления.
Образовательная организация Тобольска выплатит воспитанникам компенсацию в размере 2 млн рублей. По данным прокуратуры Тюменской области, в детском саду произошло массовое заражение сальмонеллезом.
Деньги пойдут на возмещение морального вреда и расходов на лечение.
«В мае 2022 года в одном из детских садов г. Тобольска произошло массовое заражение воспитанников сальмонеллезом», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
К дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.