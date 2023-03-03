nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Александр Моор оценил результаты капремонта областной больницы

3 марта 2023, 16:22
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава Тюменской области посетил открывшуюся после капремонта больницу в Нижней Тавде

Губернатор посетил областную больницу № 15 в Нижней Тавде, отремонтированную в декабре прошлого года, и лично поговорил с её пациентами, сообщили в инфоцентре правительства региона.

В настоящее время в медучреждении работает 316 специалистов. Сорок пять врачей готовы принять более 22 тысяч пациентов, среди которых — около 5 тысяч детей.

В здании был выполнен капитальный ремонт двух отделений (инфекционного и терапевтического), а также подвала.

Главврач Наталья Миронова рассказала, что с 2021 года они получили 30 единиц оборудования, включая эндоскопическую стойку для лапароскопических операций, которая позволила уменьшить на несколько дней срок госпитализации больных.

Ране «Наш город» писал, что в больницы Тюменской области закупят самые современные томографы и аппараты МРТ.

В Тюмени собираются провести капитальный ремонт в больницах
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Пациенты#Врач#Больные#Нижняя Тавда#Александр Моор#Новости тюмени
Подпишитесь
«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке
Сегодня, 07:25
Перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа
Сегодня, 13:25
Яблоки, помидоры, лук: В Тюмени повысили цены на постные продукты
Сегодня, 13:33
В Тюмени у моста Влюбленных на платной парковке организовали свалку снега. Фото
Сегодня, 12:39
Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира
Сегодня, 08:01
С бронью от мобилизации: в Тюмени ищут токаря-универсала
Сегодня, 07:48