Александр Моор оценил результаты капремонта областной больницы

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В настоящее время в медучреждении работает 316 специалистов. Сорок пять врачей готовы принять более 22 тысяч пациентов, среди которых — около 5 тысяч детей.
В здании был выполнен капитальный ремонт двух отделений (инфекционного и терапевтического), а также подвала.
Главврач Наталья Миронова рассказала, что с 2021 года они получили 30 единиц оборудования, включая эндоскопическую стойку для лапароскопических операций, которая позволила уменьшить на несколько дней срок госпитализации больных.
Ране «Наш город» писал, что в больницы Тюменской области закупят самые современные томографы и аппараты МРТ.