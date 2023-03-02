За 3 месяца на ЕПГУ поступило свыше 200 заявок по поддержке мобилизованных тюменцев

В начале года для жителей Тюменской области был запущен сервис на ЕПГУ по поддержке мобилизованных, контрактников, добровольцев и семей участников спецоперации. За это время через него подано 202 заявки, по 124 из них меры поддержки уже оказаны, сообщает департамент цифровизации региона.

Сервис мер поддержки военнослужащих СВО и их близких родственников был разработан в ноябре прошлого года. В одной заявке тюменцы могут указывать до 14 мер поддержки, оказываемых различными госучреждениями: социальное обслуживание, профессионального обучения, оказание реабилитационной медицинской помощи, устройство в детский сад и т. п. «Заявка на получение помощи рассматривается в течение 10 рабочих дней. По итогу в личном кабинете на госуслугах появляется электронное уведомление о назначенных мерах социальной поддержки», — пояснили в ведомстве. На сегодня самой востребованной льготой у тюменцев стали: «Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием школьников 1-11 классов»,

«Предоставление детям бесплатного посещения кружков, секций по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»,

«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста». За консультацией по вопросам мер поддержки мобилизованных, военнослужащих по контракту и членов их семей можно обратиться по единому номеру «122». Повышение эффективности социально значимых сфер за счет применения сквозных цифровых технологий — одна из задач регионального проекта «Цифровые технологии». Так, в 2022 году в регионе была расширена стратегия цифровой трансформации региона с шести направлений до 12: «Образование», «Здравоохранение», «Городская среда», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «Социальная сфера», «Экология и природопользование», «Строительство», «Безопасность», «Физическая культура и спорт», «Кадровое обеспечение» и «ИТ и инфраструктура». Все эти направления охватывают реализацию более 50 региональных и федеральных проектов. По итогам прошлого года Тюменская область вошла в десятку субъектов РФ по уровню достижения цифровой зрелости с показателем 73 процента.