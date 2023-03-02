VK NFT представляет механику партнёрских дропов

Кроме того, в партнёрском дропе вместе с NFT можно выдавать различные бонусы для пользователей: скидки, подарки, подписки, билеты, особые тарифы и многое другое. Токены из коллекции могут открывать доступ в закрытое сообщество, к эксклюзивному контенту в соцсети или стать частью особой программы лояльности. Для партнёрской коллекции можно указывать автора, название и описание, а также добавить любые токены. Можно реализовать и более сложные уникальные идеи — чтобы опробовать новую механику и получить индивидуальное предложение, достаточно связаться с командой VK NFT.