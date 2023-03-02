В тюменской полиции показали 10 самых гламурных сотрудниц. Фото

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
«Дорогие друзья! Мы запускаем фотоконкурс „Мисс полиция — 2023“, посвященный Международному женскому дню!», — сообщается в паблике «Полиция Тюменской области».
Трёх победителей конкурса обещают наградить.
В 2021 году «Наш город» сообщал, что девушка из Тюмени попала в топ-100 конкурса «MISS MAXIM 2021». Она — жительница Тюмени Варвара Шестакова. Ей 29 лет, родилась в городе Урай Ханты-Мансийского АО, но живет в областной столице.