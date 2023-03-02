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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В тюменской полиции показали 10 самых гламурных сотрудниц. Фото

2 марта 2023, 11:29
Фото: Скрин группы ВК Полиция Тюменской области

Тюменская полиция показала самых красивых сотрудниц

Тюменская полиция в преддверии 8 марта решила показать самых гламурных сотрудниц. В четверг стартовал конкурс «Мисс полиция — 2023». В нём принимают участие 10 девушек из Тюменской области.
«Дорогие друзья! Мы запускаем фотоконкурс „Мисс полиция — 2023“, посвященный Международному женскому дню!», — сообщается в паблике «Полиция Тюменской области».

В 2021 году «Наш город» сообщал, что девушка из Тюмени попала в топ-100 конкурса «MISS MAXIM 2021». Она — жительница Тюмени Варвара Шестакова. Ей 29 лет, родилась в городе Урай Ханты-Мансийского АО, но живет в областной столице.

 

Девушка из Тюмени попала в топ-100 конкурса «MISS MAXIM 2021»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Дороги#Управление МВД России по ТО#ГИБДД
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