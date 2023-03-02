В Тюмени похолодает до -18, но ненадолго

В пятницу, 3 марта, утром столбики термометров покажут -11, к вечеру опустятся до -16 -18. В течение дня будет идти снег, скорость ветра составит до 6,3 метров в секунду. В субботу в светлое время суток температура воздуха составит -9 -16, в вечерние часы потеплеет до -5 -7.