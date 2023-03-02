nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Тюмени похолодает до -18, но ненадолго

2 марта 2023, 04:26
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается резкое похолодание до -18 и сильный ветер

В Тюмени к выходным резко похолодает. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -16 -18.
Сюжет
Тюмень

В четверг, 2 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и -7 -11 ночью, -4 -9 в светлое время суток. Скорость ветра составит 8-13 м/с, в отдельных районах днём порывы до 17 м/с.

В пятницу, 3 марта, утром столбики термометров покажут -11, к вечеру опустятся до -16 -18. В течение дня будет идти снег, скорость ветра составит до 6,3 метров в секунду. В субботу в светлое время суток температура воздуха составит -9 -16, в вечерние часы потеплеет до -5 -7.

В воскресенье в Тюмень вновь вернутся околонулевая температура и осадки в виде дождя со снегом. Столбики термометров в этот день покажут -2 -3 в дневные часы и -3 -4 ночью.

Ранее «Наш Город» писал, что Росгидромет озвучил прогноз погоды в областной столице на март. По прогнозам метеорологов, первый месяц весны ожидается снежным, но теплым.

 

Тюменцев в марте ожидают первые дожди. Температура воздуха будет выше нормы
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки
Сегодня, 04:05
В ДТП на тюменской трассе погибла девушка
Сегодня, 03:50
В Садовом товариществе Зелёная роща случился пожар
Сегодня, 03:46
«Такие сугробы, что можно застрять!»: в сквере Березовая роща еще не убрали снег
Сегодня, 02:09
Тюменцам напомнили, когда они могут получить выплаты из маткапитала
Вчера, 16:55
Тюменцы стали быстрее находить работу
Вчера, 16:32