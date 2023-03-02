В Тюмени похолодает до -18, но ненадолго

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В четверг, 2 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и -7 -11 ночью, -4 -9 в светлое время суток. Скорость ветра составит 8-13 м/с, в отдельных районах днём порывы до 17 м/с.
В пятницу, 3 марта, утром столбики термометров покажут -11, к вечеру опустятся до -16 -18. В течение дня будет идти снег, скорость ветра составит до 6,3 метров в секунду. В субботу в светлое время суток температура воздуха составит -9 -16, в вечерние часы потеплеет до -5 -7.
В воскресенье в Тюмень вновь вернутся околонулевая температура и осадки в виде дождя со снегом. Столбики термометров в этот день покажут -2 -3 в дневные часы и -3 -4 ночью.
Ранее «Наш Город» писал, что Росгидромет озвучил прогноз погоды в областной столице на март. По прогнозам метеорологов, первый месяц весны ожидается снежным, но теплым.