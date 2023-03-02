В Тюмени для электросамокатчиков начали действовать новые правила

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Теперь у водителей СИМ будут свои дорожные знаки, права и обязанности, которые необходимо соблюдать. К примеру, парковать СИМ отныне можно только на специальных парковках, обозначенных табличками и дорожными знаками.
Водители СИМ должны использовать во время езды светоотражающие элементы, включать свет фар в темное время суток или при плохой видимости на трассе, а также спешиваться во время пересечения пешеходных переходов. Категорически запрещено вождение СИМ в состоянии алкогольного опьянения.
Разрешенная скорость движения на дороге — не более 25 километров в час, в жилых районах — не более 20 километров в час.
За нарушение данных правил грозят штрафы от 800 до 1500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла в 2022 году четвертое место среди регионов России по числу ДТП с участием электросамокатов. За 9 месяцев в регионе произошло таких 45 аварий.