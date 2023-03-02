В Тюмени для электросамокатчиков начали действовать новые правила

Водители СИМ должны использовать во время езды светоотражающие элементы, включать свет фар в темное время суток или при плохой видимости на трассе, а также спешиваться во время пересечения пешеходных переходов. Категорически запрещено вождение СИМ в состоянии алкогольного опьянения.