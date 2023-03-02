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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Тюмени для электросамокатчиков начали действовать новые правила

2 марта 2023, 08:03
Фото: 1MI

В Тюмени с 1 марта ПДД стали распространяться на электросамокаты

Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие средства индивидуальной мобильности с марта этого года приравнены к полноценным участниками дорожного движения.

Теперь у водителей СИМ будут свои дорожные знаки, права и обязанности, которые необходимо соблюдать. К примеру, парковать СИМ отныне можно только на специальных парковках, обозначенных табличками и дорожными знаками.

Водители СИМ должны использовать во время езды светоотражающие элементы, включать свет фар в темное время суток или при плохой видимости на трассе, а также спешиваться во время пересечения пешеходных переходов. Категорически запрещено вождение СИМ в состоянии алкогольного опьянения.

Разрешенная скорость движения на дороге — не более 25 километров в час, в жилых районах — не более 20 километров в час.

За нарушение данных правил грозят штрафы от 800 до 1500 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла в 2022 году четвертое место среди регионов России по числу ДТП с участием электросамокатов. За 9 месяцев в регионе произошло таких 45 аварий.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#ГИБДД#Правила дорожного движения#Водители#Безопасность на дорогах#Тюменцы#ПДД
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