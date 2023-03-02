В Тюмени 22-летнего водителя-бесправника вместо ЗАГСа отправили под арест. Видео

На жениха были составлены административные материалы за езду без водительского удостоверения, ОСАГО и за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Суд вынес наказание в виде административного ареста на пять суток за невыполнение требования автоинспекторов. Кроме того, ему назначили штраф за езду без прав. Ранее курганца уже два раза ловили за данное правонарушение.