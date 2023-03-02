В Тюмени 22-летнего водителя-бесправника вместо ЗАГСа отправили под арест. Видео

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Молодой человек проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться. В итоге инспекторам пришлось отправиться за ним в погоню. В районе деревни Патрушево его удалось остановить — преследование Lada вели три экипажа ДПС.
Как выяснилось, за рулем отечественной легковушки находился 22-летний житель Кургана, не имеющий водительского удостоверения. Машина принадлежала его девушке, с которой 2 марта планировал заключить брак. Накануне молодые люди поссорились, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
На жениха были составлены административные материалы за езду без водительского удостоверения, ОСАГО и за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Суд вынес наказание в виде административного ареста на пять суток за невыполнение требования автоинспекторов. Кроме того, ему назначили штраф за езду без прав. Ранее курганца уже два раза ловили за данное правонарушение.
«Наш Город» писал, что жителя Абатского района, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие, отправили в колонию-поселение на пять лет. По вине мужчины в аварии погиб один человек.