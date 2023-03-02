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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В центре Тюмени вечером отключились светофоры. Видео

2 марта 2023, 15:01
Фото: Скрин группы "ЧП Тюмень ЧС"

Несколько светофоров отключились вечером в центре Тюмени. Видео

По данным паблика ВК «ЧП Тюмень ЧС», 2 марта около 18:30 в центре областной столицы отключились светофоры. Водители стараются осторожно проезжать перекрёстки.
«В центре Тюмени прямо сейчас не работают светофоры. По словам водителей, они отключились ул. Водопроводная, Хохрякова, Свердлова и других», - сообщается в паблике «ЧП Тюмень ЧС».

Серьёзных пробок в этом районе не наблюдается.

Сегодня «Наш город» сообщал, что с 15 до 16 часов могут быть отключены светофоры на улицах Республики и Челюскинцев, Советской и Челюскинцев, Челюскинцев и Володарского, Челюскинцев и Хохрякова.

В Тюмени могут отключить четыре светофора
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Безопасность на дорогах#Дороги#Жалобы#Погода в Тюмени
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