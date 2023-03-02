В центре Тюмени вечером отключились светофоры. Видео

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
«В центре Тюмени прямо сейчас не работают светофоры. По словам водителей, они отключились ул. Водопроводная, Хохрякова, Свердлова и других», - сообщается в паблике «ЧП Тюмень ЧС».
Серьёзных пробок в этом районе не наблюдается.
Сегодня «Наш город» сообщал, что с 15 до 16 часов могут быть отключены светофоры на улицах Республики и Челюскинцев, Советской и Челюскинцев, Челюскинцев и Володарского, Челюскинцев и Хохрякова.