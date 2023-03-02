nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В границах Алебашевской, Дружбы и Мальникайте построят новую дорогу

2 марта 2023, 06:23
Фото: 1MI

Новую дорогу построят в Тюмени в границах Алебашевской, Дружбы и Мальникайте

Тендер на выполнение работ по строительству улиц в квартале Алебашевской- Дружбы- Мельникайте опубликован на сайте Госзакупок. Подрядчик за 362,3 млн рублей обязан будет также обустроить велодорожки и озеленение территории.
Сюжет
Тюмень

Выполнение работ по строительству улиц в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте предусматривает установку ливневой канализации, светофоров, наружного освещения, тротуаров и велодорожек.

За выполнение работ заказчик, в лице городской администрации, заплатит 362,3 млн рублей. Контракт рассчитан на год. Если подрядчика удастся определить с первого раза, то, по сообщению городских властей, уже в этом году горожане смогут передвигаться по дорогам в капитальном исполнении.

«Работа в квартале улиц Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — р. Тура не останавливается. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на определение подрядчиков для строительства еще трех автомобильных дорог на улицах Евгения Войнова, Братьев Бондаревых, Пожарных и спасателей», — сообщили «Нашему городу» в администрации.

Стоит отметить, что государственный заказчик в прошлом году выступал в суде в качестве ответчика. Заявления подала организация «ТВС», они уличили ответчика по делу в нарушениях процедуры закупки.

Многомиллиардный завод построят в Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что «Мостострой-11» приступил к сборке третьего уровня развязки на Мельникайте — Дружбы.

#Алиса Вернер#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Экономика#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки
Сегодня, 04:05
В ДТП на тюменской трассе погибла девушка
Сегодня, 03:50
В Садовом товариществе Зелёная роща случился пожар
Сегодня, 03:46
«Такие сугробы, что можно застрять!»: в сквере Березовая роща еще не убрали снег
Сегодня, 02:09
Тюменцам напомнили, когда они могут получить выплаты из маткапитала
Вчера, 16:55
Тюменцы стали быстрее находить работу
Вчера, 16:32