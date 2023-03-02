В границах Алебашевской, Дружбы и Мальникайте построят новую дорогу

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Выполнение работ по строительству улиц в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте предусматривает установку ливневой канализации, светофоров, наружного освещения, тротуаров и велодорожек.
За выполнение работ заказчик, в лице городской администрации, заплатит 362,3 млн рублей. Контракт рассчитан на год. Если подрядчика удастся определить с первого раза, то, по сообщению городских властей, уже в этом году горожане смогут передвигаться по дорогам в капитальном исполнении.
«Работа в квартале улиц Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — р. Тура не останавливается. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на определение подрядчиков для строительства еще трех автомобильных дорог на улицах Евгения Войнова, Братьев Бондаревых, Пожарных и спасателей», — сообщили «Нашему городу» в администрации.
Стоит отметить, что государственный заказчик в прошлом году выступал в суде в качестве ответчика. Заявления подала организация «ТВС», они уличили ответчика по делу в нарушениях процедуры закупки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что «Мостострой-11» приступил к сборке третьего уровня развязки на Мельникайте — Дружбы.