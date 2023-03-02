В границах Алебашевской, Дружбы и Мальникайте построят новую дорогу

За выполнение работ заказчик, в лице городской администрации, заплатит 362,3 млн рублей. Контракт рассчитан на год. Если подрядчика удастся определить с первого раза, то, по сообщению городских властей, уже в этом году горожане смогут передвигаться по дорогам в капитальном исполнении.